El juez Dívar decreta el archivo del caso PGOU de Marbella

El titular del Juzgado número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha vuelto a ordenar el archivo del caso PGOU, en el que se investigaba la presunta falsedad del acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella del 29 de julio de 2009, presidido por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en el que se aprobó el documento. El magistrado considera en su auto con fecha del pasado 3 de septiembre que tras las pruebas testificales los hechos investigados "no son constitutivos de delito alguno". Asimismo, incide que tras el fallecimiento del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas el pasado mes de febrero, Muñoz pasó a ser la única denunciada en el caso, quedando por determinar si la causa debía ser remitida al Supremo, dada la condición de aforada de la regidora, tal y como solicitó el fiscal en el mes de abril.

El procedimiento se inició por una denuncia de la Fiscalía del área de Marbella que ponía de manifiesto una presunta falsedad en la que señalaba "que el contenido del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella el día 29 de julio de 2009 en primera convocatoria, no coincide con la información que se dio al Pleno y que se sometió a votación, sobre la modificación en concreto introducida por el equipo redactor, de 22 de los 71 planos que componen el PGOU de Marbella y que se hacía constar en el escrito que tuvo lugar entrada en el Ayuntamiento". Poco después el grupo municipal socialista se sumó a la causa como acusación particular.

Hace un año, el juez Dívar ya ordenó el archivo del caso, pero las acusaciones recurrieron a la Audiencia Provincial de Málaga para reabrir la investigación y ordenar al juez instructor que citara a declarar a nuevos testigos, entre ellos a las dos personas que procedieron a la transcripción del vídeo del pleno y otros dos ex concejales del Ayuntamiento.

Sin embargo, el juez ha vuelto a archivar el procedimiento, que no se elevará al Supremo, y pone de manifiesto "la falta absoluta de intervención de la alcaldesa en la redacción de las actas". Así, concluye que, "no apreciándose intervención alguna por parte de la señora Muñoz en los hechos denunciados ni la existencia de indicio alguno que permita individualizar su presunta actividad delictiva, al no constar mínimamente acreditado que la misma tuviera alguna intervención en la elaboración, redacción o preparación del acta en cuestión, ni que diera instrucción alguna en uno u otro sentido en su configuración, debe denegarse la petición de remitir la presente al Tribunal Supremo, procediendo al sobreseimiento de las presentes actuaciones".