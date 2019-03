Fernández Montes deja el PP tras años de tensión con la dirección

El polvorín en el que se había convertido el PP en Torremolinos se apacigua con la salida de Pedro Fernández Montes del partido. El que fuera alcalde de la localidad durante 20 años, entre 1995 y 2015, deja el partido porque, según ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa, "lo han echado".

La decisión de Fernández Montes no pilla desde luego a nadie por sorpresa porque la relación entre el ex alcalde y la candidata del PP a las elecciones municipales del 26 de mayo, Margarita del Cid, es horrible desde hace tiempo. De hecho, a finales de abril del año pasado, Fernández Montes publicó en su cuenta de Facebook que Del Cid "no es considerada idónea ni por mí ni por muchos afiliados, debido a las circunstancias sobrevenidas en los dos últimos años, con graves acusaciones en diferentes medios de comunicación, acompañadas de documentos probatorios y con amplio eco en Torremolinos; acusaciones implícitamente asumidas por la candidata puesto que no ha cumplido con la más elemental obligación de un político que es dar explicaciones, actuaciones y actitud inaceptables que han producido escándalo y generan y seguirán generando un fuerte rechazo por parte de una gran mayoría de afiliados y simpatizantes".

Salida Fernández Montes dimitió tras no poder revalidar la alcaldía en Torremolinos en las elecciones municipales de 2015

Fernández Montes fue intratable mientras ganó las elecciones con mayoría absoluta durante dos décadas, siendo un bastión del PP en la costa occidental. Sin embargo, en los pasados comicios de 2015 perdió la alcaldía de Torremolinos tras el pacto alcanzado por el PSOE y otros partidos que supusieron el nombramiento del socialista José Ortiz como regidor. Fernández Montes dimitió directamente al no poder ser alcalde y las peleas y cruces de acusaciones en el PP empezaron a airearse, máxime cuando el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, apostó claramente por Margarita del Cid, uno de sus principales apoyos en el partido y que fue secretaria general.

El ex alcalde de Torremolinos nunca se ha caracterizado por una gran empatía, salvo en las conocidas fiestas del pescaíto que organizaba cada año en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid con la presencia de artistas conocidos. En 2017, por ejemplo, la Audiencia de Málaga confirmó una sentencia de julio de 2016 en la que se obligaba a Fernández Montes a pagarle 10.000 euros al concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Torremolinos, Pedro Pérez, por llamarle "mentiroso compulsivo", "rastrero" e "ignorante".

En su cuenta de Facebook, tras las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre, hacía un análisis de los resultados electorales del PP en la provincia y en Torremolinos y afirmaba: "¿Y el PP? Pues como todo evidencia una situación más que preocupante, tendrá que aceptar la realidad y desde las altas instancias del PP se reconduzca la situación para que lo que ha sido siempre un bastión del PP, no se desmorone. Ya no valen los voluntarismos de "somos los mejores", ni "vamos a ganar", ni declaraciones faltas de credibilidad, todo apoyado por campañas publicitarias e intoxicaciones de determinados trolls. Ahora sólo toca aceptar la realidad de que el PP de Torremolinos debe acudir unido a las Municipales, y la unidad sólo será posible cuando con urgencia se restituyan los derechos de los afiliados y en un Congreso puedan elegir en las urnas a quienes democráticamente les representen. Pero ha de ser un Congreso limpio y en igualdad de oportunidades, cuyo resultado todos deberán acatar y respetar".

Fernández Montes no ha conseguido ese congreso ni optar a ser el candidato a las elecciones municipales, por lo que hoy ha anunciado que se va del PP.