Four Seasons invertirá 650 millones en un hotel de gran lujo en Marbella

Por último, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, destacó que Four Seasons haya escogido al arquitecto Richard Meier, que cuenta con importantes proyectos en Sevilla y Barcelona, para su proyecto en la capital de la Costa del Sol.

El acto de colocación de la primera piedra estuvo presidido, entre otras autoridades institucionales, por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien durante su intervención subrayó que la inversión que supondrá la construcción de este megaproyecto hotelero "es única para el buque insignia del turismo en Andalucía, que es la Costa del Sol y Marbella. "A partir de ahora, entramos en ese selecto club de ciudades, como Dubai o Miami, que formaremos parte de la cadena Four Seasons", añadió.

En materia de empleo, se espera que solo durante la construcción del complejo hotelero se creen entre 2.500 y 3.000 nuevos puestos de trabajo. No obstante, una vez abra sus puertas este podría crear en torno a 750 puestos de trabajo fijos.

Arranz resaltó la importancia de que Marbella cuente con un complejo turístico de esta envergadura, y puso como ejemplo el éxito que han tenido los Four Seasons de Miami o de otros puntos del mundo como París o Dubai. El de Marbella será el segundo hotel de la marca en España después del que se está construyendo en Madrid y que espera abrir sus puertas a principios del próximo año. Además, destacó que un proyecto como este "nos ayudará a que Marbella, la Costa del Sol y Andalucía no tengan la enorme estacionalidad en la economía y que nos rompe una fuente de creación de empleo y negocio".

Comienza la cuenta atrás para que la cadena hotelera Four Seasons se instale definitivamente en Marbella. Tras el acto de colocación de la primera piedra que tuvo lugar ayer en los terrenos sobre los que se construirá el nuevo megaproyecto hotelero de la marca, en la urbanización Birdie Club ubicada en la zona de Torre Real, se dan los primeros pasos para su realización. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos años, con lo que se espera este sea una realidad a partir del año 2020. Para ello, la empresa tiene previsto invertir hasta 650 millones de euros para la construcción de un complejo turístico de gran lujo que contará además con residencias privadas y diversos restaurantes de grandes marcas. "Llevo mucho tiempo diciendo que lo importante no es la cantidad sino la calidad, y aparte de crear calidad estamos creando una industria que crea empleo y riqueza", destacó el empresario Ricardo Arranz, propietario del Villa Padierna Hotels & Resorts y de los terrenos sobre los que se construirá el hotel, que tendrá una extensión de 400.000 metros cuadrados y una edificabilidad próxima a los 100.000 metros cuadrados.

Arranz anuncia un nuevo proyecto hotelero en el municipio de Estepona

La llegada de Four Seasons a Marbella se suma a otras grandes inversiones anunciadas durante los últimos meses, como puede ser el W Marbella en la playa Real Zaragoza con una inversión de 300 millones de euros o la reapertura del Hotel Don Miguel por otros 60 millones, proyectos que mueven cifras millonarias. A estos hay que sumar también la apertura meses atrás del proyecto común entre el prestigioso chef nipón Nobu Matsuhisa y el actor Robert de Niro para la puesta en marcha del hotel que lleva su mismo nombre y los 15 millones de euros que el grupo Rhone Property invertirá en la ciudad para la construcción de cuatro hoteles estilo boutique en el casco antiguo de Marbella, y que constatan que la ciudad no solo centra la mirada de los grandes inversores sino que el incremento de su planta hotelera es ya una realidad. Proyectos a los que el próximo mes podría sumarse otro gran anuncio en el municipio de Estepona, según avanzó ayer el empresario Ricardo Arranz. "Iniciamos hoy con un proyecto de esta marca (Four Seasons) a los que estoy seguro que después vendrán muchas más".