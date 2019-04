Fuengirola aprueba el Plan Municipal de Calidad Turística

Conflicto de los trabajadores de Urbaser

Durante el apartado de ruegos y preguntas, los diferentes grupos en la oposición le preguntaron a la alcaldesa, Ana Mula, por el conflicto de los trabajadores de limpieza viaria y recogida de basuras con la empresa adjudicataria del servicio, Urbaser, después de que estos hayan retomado las movilizaciones para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo. A este respecto, Mula aseguró haberse reunido con ambas partes y reconoció la imposibilidad de “llegar a ese acuerdo”. “Me he reunido con los trabajadores del comité de empresa y con Urbaser y la distancia entre lo que piden ambos es abismal”, aseguró la regidora. En este sentido, Mula recordó que la empresa le trasladó que el contrato actual no presenta margen de beneficios, por lo que “en un contrato donde hay pérdidas no cabe una petición laboral valorada según la empresa en 1,6 millones de euros”. Los trabajadores retomaron hace unas semanas las movilizaciones en la puerta del Ayuntamiento y no descartan una tercera huelga de basuras en el mes de mayo antes de las municipales después de la que ya hicieron en el mes de agosto, en plena temporada turística, y a finales del año pasado durante la feria del Rosario.