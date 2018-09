Fuengirola abrirá colegios por las tardes para que los niños accedan a las pistas

Los niños de Fuengirola podrán volver a jugar por las tardes en las pistas deportivas de sus colegios, incluyendo los fines de semana. El Ayuntamiento abrirá al público, durante todo el año y de forma gratuita, seis centros escolares de martes a viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas y sábados y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, de forma que estos puedan acceder a practicar su deporte favorito después de las clases. "Vamos a hacer llegar una carta a todas las viviendas de la ciudad para informar de la puesta en marcha de esta iniciativa y se les mostrará el punto o los puntos más cercanos a su zona en los que sus hijos podrán hacer uso de estas instalaciones", explicó la alcaldesa, Ana Mula.

La iniciativa se puso en marcha el pasado jueves y se prolongará durante todo el año. Los colegios a los que se puede acceder son el Sohail, Piccaso, Tejas, Andalucía, Valdelecrín y Acapulco, que abarcan las seis zonas en que se ha dividido el municipio para dar cobertuda a todas las áreas de la ciudad. "Con esta selección hemos pretendido cubrir con un centro en cada zona de la ciudad para que todos los niños tengan esa posibilidad", explicó. No obstante, ésta especificó que los colegios abrirán por la tarde para el uso exclusivo de sus pistas deportivas, en los que se podrán realizar cualquier tipo de actividades, y no para que se puedan utilizar las distintas dependencias de los centros.

El Ayuntamiento ha contratado a seis desempleadas para las tareas de vigilancia

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Municipal de Empleo a través del cual se contratado a un total de seis personas desempladas para realizar las labores de vigilancia durante el horario establecido de apertura de los colegios. "Dentro de los diferentes planes de empleo municipales hemos programado para este 2018 un plan directamente vinculado con otras competencias de la Junta como es la educación. Aun así en el mes de mayo le planteamos a la delegada la posibilidad de abrirlos con cargo a nuestro presupuesto municipal para que todos los niños de Fuengirola tuvieran la posibilidad de usar y jugar en esas instalaciones deportivas que están en los centros educativos. Y todo ello unido a un Plan Municipal de Empleo dirigido exclusivamente a mujeres, desempleadas y en una situación social y económica complicada", indicó la regidora.

"Para este equipo de gobierno hay un tema que es prioritario como es el empleo, pese a que no tenemos competencia en esa materia. Por tanto, cualquier asignación de responsabilidad en este asunto es siempre atribuible a quien ostenta esas competencias, que es la Junta de Andalucía. Ante la pasividad continuada durante años del Gobierno andaluz en materia de empleo, los entes locales hemos tenido que afrontar decisiones asumiendo esas competencias de la Junta y destinar de nuestros presupuestos una cuantía importante desde hace muchísimos años al fomento del empleo, y que no tendríamos la obligación de poner para cubrir ese abandono de la administración autonómica. Y es que nuestro Ayuntamiento destina cada año un importe a este cometido, pero no solo para la contratación sino para mantener una oficina que sirve de asesoramiento y Bolsa de empleo", manifestó.