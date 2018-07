Fuengirola da luz verde a su primera ordenanza de convivencia ciudadana

El Pleno de Fuengirola dio ayer luz verde de manera inicial a la primera ordenanza de convivencia ciudadana del municipio, que entre otros aspectos regulará la realización de prácticas deportivas al aire libre. Tal y como ya explicó hace unos días la primera teniente de alcalde, Ana Mata, la normativa no prohibirá montar en bici o patinar en la vía pública, pero sí realizar acrobacias fuera del skate park utilizando para ello el mobiliario público. Tampoco prohibirá que los más pequeños jueguen a la pelota en la calle o una plaza siempre que "dichos juegos sean adecuados a dicho espacio, y no pongan en peligro la integridad física de los demás usuarios o causar daños en los bienes, servicios e instalaciones de los mismos". La normativa, en cambio, recoge sanciones económicas de hasta 750 euros así como la retirada del material deportivo.

En cuanto a las personas con movilidad reducida que necesiten de vehículos de movilidad como sillas eléctricas para sus desplazamientos deberán ir principalmente por la calzada aunque también podrán usar las aceras, siempre y cuando no se rebase la velocidad de los peatones "Creo que esta ordenanza viene a garantizar la convivencia y no se va a sancionar nada que no suponga un perjuicio. Los niños van a poder jugar en la calle, vamos a poder patinar e ir en bici, pero lo que pretendemos es garantizar el respeto y los derechos de todos", apuntó ayer la alcaldesa, Ana Mula, durante su intervención en el pleno.

Entre otros aspectos, la normativa prohíbe expresamente la publicidad sexista en el municipio. Asimismo, no está permitido solicitar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos o mantener relaciones sexuales a cambio de retribución en los espacias de dominio públicos o privados de uso público de libre tránsito por su uso. También se prohiben las conductas que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan la prostitución y otras formas de explotación sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal. "Queremos regular situaciones que se producen y por eso hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar este texto los numerosos escritos, comunicaciones y contactos que nos trasladan los vecinos", concluyó.