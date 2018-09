Jóvenes talentos de la robótica

Llevan preparándose desde primeros de año y el esfuerzo ha merecido la pena. Cuando la organización de la World Robot Olympiad (WRO) dio a conocer en enero el reto de esta edición, temática que varía con cada competición y que este año giraba en torno a la reducción del desperdicio de alimentos, se lanzaron de lleno a resolver el problema que se les planteaba. Para ello, primero tendrían que construir un robot con materiales LEGO y posteriormente programarlo para que resolviera el reto propuesto. Su entrenadora, Inmaculada Sánchez, ha sido la encargada de orientarles en todo el proceso. "Con las actividades de robótica educativa enseñamos a los niños a pensar a través de retos que deben resolver ellos mismos de forma autónoma. Los entrenadores solo podemos orientarlos y apoyarlos, pero la estrategia deben desarrollarla ellos", comenta. "Con la robótica, además, se trabajan muchas áreas, desde la matemática, la física, la mecánica y la programación, es una actividad muy completa", asegura.

Los alumnos del equipo de Los Suricatos de la categoría Senior (niños de entre 14 y 15 años) del centro de enseñanza Educa de Marbella formado por Pepe Rivera, Nico Liñán y Gema Piedra tuvieron que trabajar duro durante todo el verano tras clasificarse en la fase provincial el pasado mes de mayo, lo que les dio el paso directo a la competición nacional celebrada el pasado fin de semana en Platja d'Aro (Gerona), donde ganaron el tercer premio. En la final participaron más de 80 equipos procedentes de los 21 torneos provinciales realizados este año en toda España, pero es la primera vez que un equipo malagueño se presenta a esta competición a nivel nacional. "No nos lo esperábamos pero estamos muy contentos. La preparación ha sido un poco dura porque han sido muchas horas en las oficinas de Stemxion en el centro Educa y en casa, pero gracias a eso en la competición lo hicimos lo mejor posible porque había gente muy profesional", explica Nico, uno de los componentes del grupo, quien destaca que "en las competiciones ves mucha gente concentrada en la misma pasión que tú, y lo mejor es que no hay competitividad sino que aprendíamos mucho de todos y se ofrecían a ayudarte". Cuando acabe el instituto, dice que le gustaría estudiar ingeniería informática para seguir aplicando todo lo aprendido en estos tres años que lleva estudiando robótica.

Pepe es uno de los más veteranos del grupo. Lleva desde los 10 dando clases de robótica y compitiendo a nivel provincial y a sus 15 años ya acumula sendas medallas. "Lo que más me gusta son las preparaciones y ver las ideas que los demás tienenpara crear sus robots", explica. Pero no se conforma con un tercer puesto y asegura que volverá con más ganas que nunca. "Vamos a seguir intentando hacer una mejor posición en la nacional y cuando nos propongan el reto en enero vamos a trabajar más duro para conseguirlo", afirma. La final se desarrolló durante todo el fin de semana. El sábado los distintos equipos prepararon sus materiales y realizaron los entrenamientos, ya que las condiciones ambientales afectan a la calibración de los robots. Y el domingo se realizaron las distintas competiciones, en un total de cinco rondas. Aunque es la primera vez que alumnos de Málaga tienen representación en el concurso nacional, no ha sido el único grupo participante en esta edición. También merece una mención especial el equipo de Los Ninjago de la categoría Start (niños de 10 y 11 años) del colegio CEIP Zambrana de Alhaurín de la Torre, formado por Leo Velasco y Sergio Lago, entrenados por Luis Garralón y Antonio Vela.