La Junta de Andalucía cierra la puerta a que el tranvía veleño sea de interés metropolitano

Vélez-málaga tendrá que buscar otras vías alternativas para aumentar la colaboración con la Junta de Andalucía de cara a la vuelta del tranvía a la ciudad. No va a ser posible la declaración de interés metropolitano como pretendía el Ayuntamiento según confirmó ayer el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en el Parlamento andaluz. La capital axárquica no cumple los requisitos, y por tanto, no podrá tener las mismas condiciones económicas que el tranvía de Jaén, que consiguió esa designación el pasado mes de junio. En números, hubiese supuesto alcanzar una financiación del 75% en vez del 40% comprometido.

"Es un transporte de carácter municipal, y por tanto, tendrá que ser el Ayuntamiento con la ayuda de la Junta de Andalucía quien se encargue de la explotación, y estamos trabajando en esa dirección", sentenció el consejero durante una comisión andaluza a pregunta de uno de los parlamentarios del grupo Podemos.

"El tranvía de Vélez-Málaga no sale de su término municipal y no hay servicios de carácter metropolitano según la interpretación que hacen los técnicos y los juristas que han visto el expediente", añadió López, quien recurrió a la Ley que regula el transporte en Andalucía recordando que en Jaén sí existen "servicios administrativos, educativos o sanitarios" de carácter metropolitano.

El informe encargado por el Ayuntamiento veleño justificaba el interés del servicio para toda la comarca en la ubicación de equipamientos como el hospital, la Seguridad Social o Hacienda.