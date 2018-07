Manilva y Casares demandan más seguridad contra el narcotráfico

La espectacular persecución que tuvo lugar este lunes en la playa de Sabinillas cuando una lancha, que al parecer intentaba abastecer de combustible a otra que transportaba hachís, terminó embarrancada en la arena ante la atónita mirada de los bañistas, pone sobre la mesa el debate sobre la seguridad en la zona más occidental de la provincia. La ubicación estratégica de municipios como Manilva, con ocho kilómetros de playa y su cercanía con el Campo de Gibraltar, lo hacen atractivo para situaciones como las vividas en esta playa del municipio, aunque rara vez tienen lugar a plena luz del día. El alcalde de la localidad, Mario Jiménez, aseguró que se trata de "un caso aislado", aunque reconoció que la lucha contra el narcotráfico es también una prioridad en la ciudad. Hace unos meses, la propia Policía Local incautaba 630 kilos de hachís en la playa de Tubalitas. "Creo que ha sido un hecho puntual e incluso un poco desproporcionado en la actuación policial sabiendo que había bañistas en la playa", resaltó el regidor manilveño, que hizo hincapié en la repercusión negativa que este tipo de noticias pueda generar sobre el turismo en plena temporada de verano.

En este sentido, Jiménez recordó que hace unos meses se reunió con el ex subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, para reclamar un puesto principal de la Guardia Civil en el municipio, que solo cuenta con 22 agentes de la Benemérita, puesto que hay dos plazas sin cubrir en la actualidad, y 30 agentes de la Policía Local, lo que considera "insuficiente" para una ciudad que en verano supera las 50.000 personas. El regidor ya ha solicitado una reunión con la nueva subdelegada del Gobierno, Rosa Gámez, para insistir en las dotaciones necesarias para dar cobertura al municipio.

Por su parte, también el alcalde del municipio vecino de Casares, José Carrasco, manifestó su "preocupación" por la cercanía al Estrecho de Gibraltar, por lo que demanda "más seguridad". "Desde el Ayuntamiento de Casares ya se ha solicitado más efectivos a la Subdelegación del Gobierno. Creemos que es un problema que afecta a la ciudadanía a nivel general, por lo que consideramos que el Estado debe atajarlo de forma contundente y con todos sus medios antes de que vaya a más", señaló.

En relación al turismo, el presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, incidió en que se trata de un "hecho puntual" sin incidencias sobre el turismo. "Si fuera algo que se repitiera con asiduidad seríamos nosotros los primeros que pediríamos que se pusieran barreras para que no se volviera a repetir, pero son cosas puntuales, ello no significa que Málaga no sea un destino seguro, al contrario. Depende más de la repercusión que los medios le den a esos temas", apuntó. "Generalmente nuestro destino es un destino seguro y tranquilo", concluyó.