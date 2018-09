Marbella comenzará la rehabilitación de Trapiche del Prado a finales de año

El Ayuntamiento de Marbella comenzará a finales de este año las obras de rehabilitación del Trapiche del Prado, según anunció la directora general de Cultura en Marbella, Carmen Díaz, quien ayer realizó un balance de la gestión del departamento en el primer año de gobierno del PP tras la moción de censura. "Se encontraba en muy mal estado, por lo que tuvimos que requerir los permisos necesarios para llevar a cabo la consolidación y estabilización del edificio", señaló Díaz, quien agregó que "estamos a la espera de que la delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía nos dé los permisos para poder iniciar la actuación". "Contamos con los fondos para esta obra, y nuestra intención s que, una vez que finalice la rehabilitación, se convierta en un instituto cultural, donde se investigue y se recopile información sobre los trapiches andaluces, puesto que Marbella, en su momento, fue un importante centro en este sentido", apuntó.

La plataforma en defensa de este edificio protegido denunció actos vandálicos y la aparición de pintadas en los meses de abril y mayo, tras lo que acusaron al Ayuntamiento marbellí de no cumplir con las labores de vigilancia del inmueble, de no reparar el cerramiento así como de no instalar ningún cartel informativo sobre la protección e importancia de este pratrimonio preindustrial del siglo XVII y no cumplir con el compromiso de limpieza y desbroce de la zona.

Asimismo, cabe recordar que en el mes de abril notificó por primera vez a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento los actos vandálicos que habían tenido lugar en la fachada del edificio, que un mes después, volverían a repetirse.