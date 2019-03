Marbella destina 250.000 euros al plan de conservación de urbanizaciones de San Pedro

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara destinará 250.000 euros al Plan de Conservación de Urbanizaciones, que prevé la realización de 180 pequeñas actuaciones que desarrollarán, principalmente, en las urbanizaciones Altos de El Rodeo, El Rodeíto, Las Petunias, la Avenida Carlos Cano, Azalea Beach y Nueva Alcántara,“una urbanización altamente transitada, con un deterioro importante porque la propia urbanizadora no lo ha mantenido, ni puede, porque está fuera de ordenación”, según explicó ayer el teniente sampedreño, Rafael Piña.

Según indicó el edil este Plan de Conservación de Urbanizaciones ha sido posible gracias a que en el anterior ejercicio “los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieron un informe para que pudiéramos intervenir en urbanizaciones privadas en temas muy puntuales como problemas de ornato, peligrosidad y salubridad”.

Por ello, dentro de las posibilidades que abre este informe, “vamos a actuar en El Salto, que no tiene proyecto de urbanización y no podemos hacer grandes actuaciones; en las Medranas en relación al asfaltado y en la urbanización Linda Vista Baja, en reparación de asfalto deteriorado”, detalló Piña, quien añadió que desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro “hemos tomado en consideración intervenir solo y exclusivamente en urbanizaciones que no estén constituidas en EUC (Entidades Urbanísticas de Conservación)”.

Por último, agregó que este Plan de Conservación de Urbanizaciones viene a complementar el Plan de Conservación de Barrios iniciado en 2017 y que hasta el final de 2019 habrá invertido más de 1,2 millones de euros en pequeñas obras distribuidas por todos los barrios de San Pedro Alcántara. En 2017 se destinaron 333.000 euros, una cantidad que el año pasado se incrementó hasta los 430.000 y en 2019 456.000 euros.