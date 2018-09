Marbella consultará a través de una encuesta el destino de 15 millones

A partir de mañana y durante las próximas dos semanas los vecinos de Marbella podrán opinar a través de una encuesta on line sobre a qué quieren destinar los 15 millones de euros recuperados hasta la fecha de los procesos judiciales por corrupción con sentencia firme. La consulta se realizará, según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, a través de la propia web del Ayuntamiento, en la que los marbellíes podrán elegir hasta tres proyectos de entre una veintena de actuaciones diferentes repartidas por todo el término municipal, aunque hasta el momento no se han revelado cuáles serán esas opciones, que se conocerán el mismo viernes. "Es el momento de poner a disposición de la ciudad los recursos que estamos obteniendo y nos interesa que los ciudadanos tengan voz y que muestren cuáles son sus prioridades en torno a estos fondos", aseguró el edil. "Para ello se llevará a cabo una serie de acciones en las que se enmarca esta encuesta", apuntó.

No obstante, no se tratará de una encuesta de carácter vinculante, tal y como explicó, por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Baldomero León, sino que será una encuesta de opinión cuyo objetivo no es otro que sondear la opinión de los residentes en la localidad para, a través de las mismas, priorizar la relación de proyectos a realizar en los próximos años. "La propia ciudadanía, de forma absolutamente libre, podrá votar en esta encuesta de opinión que nada tiene que ver con las consultas populares, donde se requieren otros requisitos, de modo que estos deberán priorizar hasta tres obras que crean convenientes", señaló el edil. "También se pondrá una casilla de otros, para que quien quiera pueda sugerir otra opción", agregó.

Al mismo tiempo, adelantó que se pondrá en marcha una campaña informativa sobre los bienes recuperados así como las posibles opciones a las que destinarlos y también habrá otros procedimientos participativos a través de los distritos. Marbella ha recuperado hasta la fecha un total de 15 millones de euros procedentes de casos de corrupción con sentencia firme. Los últimos 2,3 millones, recuperados esta misma semana, proceden de los casos Saqueos I y Saqueo II, a los que se suman los 12 millones que el Ayuntamiento recibió el pasado mes de junio procedentes de los bienes incautados en causas judiciales por corrupción con sentencia firme después de que se aprobara la disposición final contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que modifica la disposición adicional incorporada en 2012 y que permite destinar estos fondos a servicios y equipamientos públicos para el municipio en lugar de destinarlos a saldar deudas con el Estado. A todo ello, habrá que sumar también los bienes que van a formar parte del Patrimonio Municipal del Suelo de Marbella y que en total ascienden a más de 30 millones de euros.