Marbella destinará 500.000 euros a la conservación del castillo

El Ayuntamiento de Marbella destinará alrededor de 500.000 euros a la conservación del castillo. Los trabajos de mantenimiento se centrarán principalmente en las murallas este y norte del yacimiento "al ser las que presentan un estado mayor de deterioro de conservación", según explicó la directora general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico, Carmen Díaz. Estos trabajos se regirán por respetar su forma primigenia y la no restitución de elementos que no se conozcan, junto con la eliminación de los que no sean históricos.

Además de la conservación de estos restos, uno de los objetivos que se han marcado desde la delegación de Cultura es la de poner en marcha un plan de divulgación del patrimonio de la localidad.