Marbella destinará 6,6 millones al plan estratégico de subvenciones

La Junta de Gobierno Local de Marbella dio ayer luz verde al primer Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2018 y 2019 que contará con un presupuesto inicial de 6,6 millones de euros. Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, este documento "realiza una sistematización de todas las subvenciones que va dar el Ayuntamiento con las cuantías, conceptos y áreas municipales que van a realizarlas, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan el destino de dichas ayudas". "Lo normal en estos planes estratégicos es que se realicen con un periodo de cuatro años. Nosotros hemos entendido que teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral lo lógico era que lo limitásemos hasta 2019. Y la intención que tenemos en 2019, si tenemos la confianza de los electores, es hacer un nuevo plan que teste las necesidades de políticas subvencionables en el municipio con una vigencia de cuatro años", indicó el edil.

Sea con carácter social, cultural, deportivo, o con cualquier otro fin, todas ellas se publicarán en la página web del Ayuntamiento para que puedan ser consultadas por los vecinos una vez finalice la tramitación del citado plan tras su aprobación en junta de gobierno. No obstante, Romero señaló que estas subvenciones "no limitan la posibilidad de otorgar alguna ayuda de forma excepcional fuera de su ámbito, en el caso de una necesidad no prevista dentro de este plan, debiendo ser acreditada y motivada en un expediente al respecto". En este sentido, aclaró que "lo normal es que el 99% de las subvenciones que se lleven adelante sean las previstas en el plan".

También en materia de subvenciones, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer una serie de ayudas a asociaciones con una marcada dinámica social de San Pedro Alcántara. Es el caso, en primer lugar, de la fundación Fundatul, para la que se ha planteado una subvención de 26.250 euros para gastos corrientes de su programa de protección y promoción de personas con diversidad funcional, discapacidad y situación de dependencia. También se ha aprobado una subvención de 12.111 euros para la Asociación de Personas Sordas de Marbella y San Pedro para gastos corrientes de los programas y proyectos para el impulso de la plena igualdad y participación de las personas sordas de la promoción de su acceso al empleo, al sistema educativo y la formación. Y, por último, otros 12.000 euros para los gastos corrientes de participación en competiciones deportivas de cualquier nivel de la Asociación Deportiva Juvenil (ADJ) de San Pedro Alcántara.