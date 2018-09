Marbella abre la encuesta para decidir el destino de los fondos recuperados por corrupción

La creación de una residencia pública de mayores, la reforma del edificio del Palacio de Congresos Adolfo Suárez, la remodelación del Parque "Vigil de Quiñones", la remodelación del Pecho de las Cuevas y el Parque del Calvario o el acondicionamiento del local municipal del edificio feria para albergar la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella son solo algunos de los 20 proyectos sobre los que los vecinos podrán decidir el destino de los 15 millones de euros recuperados en procesos judiciales por corrupción con sentencia firme. La encuesta se realizará de forma online a través de la página web municipal hasta el 28 de septiembre, y también a través de urnas en los distritos y en el edificio consistorial de la plaza de Los Naranjos desde el día 24 y hasta el 28. "Hoy ponemos en marcha un proceso participativo donde los ciudadanos opinarán y decidirán sobre una veintena de proyectos, que son todos importantes y todos se llevarán a cabo, pero a los que ahora vamos a darle prioridad a través de esta encuesta", señaló la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

La remodelación y mejora de infraestructuras de varias calles de Marbella, como Jeddah, Caballeros o la avenida Las Palmeras, el acondicionamiento del parque público en la calle Juanar, o la avenida de las Naciones Unidas, Julio Iglesias y de La Fama en Puerto Banús, la creación de un centro polivalente de usos múltiples en Las Chapas y la mejora del drenaje en el entorno de la fuente de los barcos de Marbella son otras de las propuestas.

No obstante, no se trata de una encuesta de carácter vinculante, tal y como ya explicó el concejal de Participación Ciudadana, Baldomero León, sino que será una encuesta de opinión cuyo objetivo no es otro que sondear la opinión de los residentes en la localidad para, a través de las mismas, priorizar la relación de proyectos a realizar en los próximos años. La remodelación del polideportivo Río Huelo, la creación de un centro de usos múltiples en el Trapiche Norte, la remodelación de las calles José Ramos, Valle y Peral, la creación de un parque arqueológico en la basílica paleocristiana Vega del Mar de San Pedro Alcántara, la transformación del anfiteatro Jorge Tejada en biblioteca municipal y escuela municipal de Música y Danza en San Pedro, la remodelación de la pista de baloncesto en Fuentenueva y el cerramiento y cubierta del anfiteatro del bulevar de San Pedro completan la veintena de propuestas presentadas. "Hoy [por ayer] podemos decir que hemos conseguido lo que nos marcamos en el año 2006 para que lo que salió de Marbella empiece a regresar a nuestra ciudad", concluyó la regidora.