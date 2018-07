Marbella modificará el tipo de suelo para la construcción del Hotel W

Con el objetivo de que el nuevo gigante hotelero pueda establecerse en el municipio, el equipo de gobierno aprobará hoy en el pleno la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 86 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), una medida que entre otras actuaciones permitirá la modificación puntual de elementos para cambiar la calificación de los terrenos sobre los que se asentará el nuevo complejo hotelero, que pasarán de ser de uso residencial a tener la calificación de uso hotelero. Se trata del Hotel W Marbella Resort, el establecimiento de 5 estrellas gran lujo que Platinum Estates desarrollará en el entorno de la playa Real Zaragoza tras una inversión de 70 millones de euros. Éste contempla la creación de 240 habitaciones, de las que 140 serán residenciales, un spa con salón de belleza, restaurante, piscinas y cinco salas con una superficie de mil metros cuadrados y terraza cubierta para la celebración de eventos. Está previsto que el hotel abra sus puertas en 2021.

"La aprobación definitiva de la adaptación del Plan General a la Ley andaluza nos posibilitará comenzar a trabajar con el suelo del 86, pero adaptándolo a las necesidades y realidades de la Marbella de 2018", explicó la concejala de Ordenación del Territorio y Vivienda, María Francisca Caracuel, quien especificado que esta primera modificación puntual de elementos "nos va a permitir sacar adelante un proyecto tan importante como es un hotel de gran lujo, que viene a mejorar la oferta de ese sector en la ciudad, con lo que puede suponer en creación de puestos de trabajo y también para la economía del municipio".

El proyecto contempla igualmente la puesta en valor de la zona dunar de Real de Zaragoza, actuaciones que se enmarcan dentro del compromiso medioambiental de la empresa dada la zona en la que se desarrollará su construcción. La empresa inició los trabajos previos de limpieza y acondicionamiento en el entorno el pasado mes de abril e invertirá un total de 1,4 millones para preservar este espacio protegido. En lo que se refiere a empleo, se espera que la construcción de este resort, que cuenta con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, cree entre 700 y 800 puestos de trabajo directos. La marca W tiene proyectado gestionar 75 hoteles en todo el mundo, de los que ya cuenta con más de medio centenar de establecimientos.

No obstante, este punto no estará exento de polémica. La aprobación definitiva de la adaptación del PGOU del 86 a la LOUA traerá consigo las modificaciones realizadas en las lindes de Marbella con Benahavís. Según denunció el PSOE, la Junta de Andalucía pide que quede dibujada solo la línea del PGOU vigente, es decir, la que se encuentra recogida en el PGOU de 1986, y sostiene que la intención del ejecutivo local es recuperar la linde dibujada en el plan de 2010 anulado por el Tribunal Supremo. Esto supondría, a juicio de los socialistas, una pérdida de 170.000 metros de suelo no urbanizable de San Pedro Alcántara que pasarían al municipio vecino de Benahavís, donde sí tendrían la calificación de edificable.

La plataforma ciudadana "Ni un metro de Marbella para otra población" ya anunció su intención de denunciar ante la Fiscalía a los concejales que voten en el pleno a favor del cambio de lindes. En la tarde de ayer convocaron una concentración en la plaza José Agüera de San Pedro Alcántara para denunciar esta situación, y cifran en más de 30 millones de euros el valor del suelo que pasaría de Marbella a benahavís, donde se encuentra la vivienda de la alcaldesa.