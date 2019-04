Marbella solicita asumir la financiación de las obras en sus playas tras el temporal

El Ayuntamiento de Marbella le ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica asumir la financiación de las obras de estabilización de las playas del municipio para que estas comiencen “de forma inmediata”. “Estamos dispuestos a pagar por adelantado todo lo que supone el canon que el Consistorio le abona a la Demarcación de Costas por la utilización de la franja litoral, entre 10 y 12 millones de euros”, señaló este miércoles la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

A este respecto, señaló que “es hora de que se le de la máxima prioridad a los dos proyectos ya existentes de regeneración, el de Marbella y el de San Pedro Alcántara, y que el tema de la financiación no suponga un obstáculo” y afirmó que “nos parece tan prioritaria esta cuestión que le vamos a dar toda la importancia que merece dentro de los presupuestos para que entre el Ayuntamiento y el Gobierno central podamos impulsar un proyecto que no debería demorarse ni un minuto más”. “Esta ciudad no puede vivir de espaldas al mar y no puede depender de continuos aportes de arena, cada vez que haya un temporal”, añadió.

Por último, recordó que tras el último de estos temporales sufrido la pasada semana, el Ayuntamiento ha destinado 200.000 euros a obras de emergencia en el paseo marítimo, que se ha visto afectado en algunos de sus tramos, y ha señalado que los Servicios Operativos del Ayuntamiento “están trabajando a pleno rendimiento para que las playas se encuentren en perfecto estado de cara a Semana Santa”.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema de riego para apoyar la reforestación de las zonas dunares de Marbella que también se vieron afectadas por el último temporal. En total se prevé colocar 600 metros de canalizaciones en distintas áreas donde se plantarán especies autóctonas.