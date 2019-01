Marbella creará zonas de baños libres de medusas en las playas

Tras un verano con las medusas como protagonistas en las playas del municipio y en toda la Costa del Sol en plena temporada turística, el Ayuntamiento de Marbella quiere poner en marcha este año una red de zonas de baño seguras para frenar la presencia de estos invertebrados.

El proyecto se encuentra aún en fase de estudio, según ha anunciado el concejal de Medio Ambiente y Playas, Manuel Cardeña, durante una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de su delegación, y debe contar con la autorización de Capitanía Marítima.

La Mancomunidad encargó en diciembre un estudio tras la plaga de medusas del verano

Más concretamente, este consistiría en la instalación de una red “con el objetivo de que los bañistas no se vean afectados por situaciones anómalas”, como ya sucedió, para desesperación de los bañistas, en los meses de julio y agosto en las playas de la localidad con la llegada del viento de levante. “Aunque no garantizan al cien por cien que no sean atravesadas por medusas y otras especies, son una barrera más para que las personas se puedan bañar sin problemas”, ha señalado el edil.

En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental encargó a Aula del Mar un estudio para conocer las distintas especies de medusas localizadas en las playas del litoral para poner en marcha las acciones oportunas de cara a evitar nuevas plagas como las del verano pasado, en las que en más de una ocasión fue necesario incluso izar la bandera amarilla por el riesgo de picaduras.

Proyectos impulsados en 2018

Por otro lado, Cardeña ha hecho alusión a otros proyectos impulsados en 2018, como la implantación de wifi gratuito en las playas. “La idea es seguir apostando por la instalación de setas donde poder cargar los dispositivos móviles y que presten este servicio de wifi a los bañistas”, ha señalado.

Al mismo tiempo, ha recordado que el año pasado se puso en marcha por primera vez una aplicación móvil para que los usuarios pudieran comunicar en tiempo real al Ayuntamiento las incidencias detectadas por los propios bañistas en el litoral de Marbella y que ha registrado más de 300 comunicaciones.

Destaca la ampliación del servicio de salvamento y socorrismo desde la Semana Santa hasta diciembre

En otro orden de cosas, también se ha referido a la ampliación del servicio de salvamento y socorrismo desde la Semana Santa hasta el mes de diciembre, en concreto hasta el puente de la Constitución, aprovechando el buen tiempo. “El resultado ha sido muy satisfactorio y también ha sido muy positivo para los usuarios ver la presencia de estos equipos los fines de semana”, ha subrayado.

Igualmente, se ha mantenido todo el año el servicio de las ludotecas, se han ampliado las concesiones del Plan de Playas del 15 de marzo al 15 de diciembre y se han incrementado las zonas de baño adaptado, que han triplicado el número de usuarios.

Respecto al área de Medio Ambiente, ha subrayado la licitación de un servicio pionero de mantenimiento del cordón lunar y el proyecto para la creación de la nueva planta de transferencia.