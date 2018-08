Mijas adjudica la urbanización de Loma del Real por 468.511 euros

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado la ejecución del proyecto de finalización de las obras de urbanización de Loma del Real por un importe total de 468.511 euros a la empresa Probisa Vías y Obras S.L.U., lo que supone un ahorro de hasta 226.608 euros con respecto al precio inicial de licitación. Los trabajos, que según avanzó el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, comenzarán a mediados o finales del próximo mes de septiembre, tendrán un plazo de ejecución de 90 días, con lo que podrían estar finalizadas entre finales de este año y comienzos de 2019.

La actuación consistirá en la finalización de los trabajos que quedaron pendientes por parte de la promotora, entre los que destaca la ejecución de un nuevo vial que conectará con la calle Los Naranjos del Lagarejo y que implica la prolongación del actual embovedado del arroyo. Por otro lado, las obras contemplan la ejecución de la conexión exterior de agua potable en la calle Los Naranjos. También se llevará a cabo la rehabilitación de las aceras existentes así como la mejora del pavimento y, en definitiva, el repaso de toda la infraestructura construida durante la realización de las obras para detectar los posibles fallos en la ejecución de las mismas.

La urbanización en la que el Ayuntamiento va a actuar es del año 2004, pero se da la circunstancia que la promotora encargada de la misma no acabó de ejecutar todas las infraestructuras, razón por la que el Consistorio va a hacer uso del aval para llevarla a cabo.

Por otro lado, también está pendiente la construcción de un puente sobre el Arroyo Real que unirá la salida de la urbanización el Lagarejo desde la calle La Higuera con la carretera A-387 dirección Fuengirola a Mijas, proyecto que ya contaba con el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente. Aunque no se trata del primer paso de estas características existente en esta zona, pues hace ya unos años, durante las obras de desdoblamiento de la carretera A-387, se construyó un puente provisional para la circulación, mejorando así la conexión de esta urbanización con el resto del término municipal. No obstante, el puente tuvo que ser demolido, entre otras cuestiones, porque la solución hidráulica provisional no garantizaba la evacuación de los caudales del arroyo, cumpliendo así con el requerimiento de la consejería de Medio Ambiente.

Por otro lado, entre otras actuaciones que se van a llevar a cabo en el municipio, el Ayuntamiento de Mijas ha sacado recientemente a licitación la rehabilitación de las calles Cómpeta y Butiplaya, en el núcleo de La Cala de Mijas, por un presupuesto global de 464.000 euros. La primera de ellas, la calle Cómpeta, supone una inversión de 214.000 euros, y consistirá en la renovación integral de las canalizaciones así como la mejora del pavimento; mientras que la calle Butiplaya, con un presupuesto de 250.000 euros, se procederá a la continuación de los trabajos en su segunda fase. También se ha licitado la remodelación integral de la calle Marbella, por un montante de 371.000 euros, que contempla la implantación de una red separativa de pluviales y fecales, así como una nueva red de abastecimiento y otros servicios.