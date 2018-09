Mijas calificará como industrial el suelo de Camino de Campanales

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, anunció ayer que la concejalía va a elevar al próximo pleno la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ordenar y ejecutar el suelo del Camino de Campanales (desde el colegio María Zambrano hasta cerca del Camino de Coín) clasificándolo como "industrial de escaparate". "Con esta actuación vamos a dar la posibilidad de trasladar a los empresarios desde la Avenida de Mijas y otras zonas céntricas hasta esta nueva ubicación. Esta iniciativa significa desplazar del núcleo urbano a una zona más alejada la actividad que hasta ahora están desempeñando en dicha área y que trae consigo una mejora tanto para los vecinos como para los comerciantes", dijo.

Actualmente en la Avenida de Mijas existe un suelo urbano no consolidado con un uso residencial por lo que no es compatible con la ocupación que se está desempeñando hasta el momento, debido a que se desarrollan actividades que impiden la expansión de estos negocios que, además, pueden ocasionar ciertas molestias a los vecinos de la zona. "Con esta modificación ganamos suelo industrial para todas estas empresas implantadas en el núcleo urbano que no pueden crecer y para todos aquellos que buscan este tipo de parcelas en Mijas", agregó.