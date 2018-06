Mijas intensifica las sanciones por depositar basura fuera del contenedor y del horario

El Ayuntamiento de Mijas intensificará este verano la vigilancia y las sanciones por depositar basura fuera de los contenedores así como de los horarios establecidos. Según la ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, los residuos se depositarán a partir de las 20:00 horas. De lo contrario, las sanciones pueden ascender hasta los 750 euros. Según los últimos datos, desde septiembre del año pasado hasta el pasado mes de abril se han interpuesto un total de 59 sanciones por incumplimiento de la ordenanza, dos de ellas calificadas como graves y cuya cuantía asciende a 1.125 euros cada una. Se trata, en estos casos, de arrojar escombros y material de construcción "de considerables cantidades" y, por el otro, por arrojar multitud de enseres en zona de contenedores.

En ambos casos, la normativa prohíbe expresamente depositar escombros en los contenedores de la vía pública, así como "líquidos, animales muertos, materiales en combustión, peligrosos y residuos que no tengan el carácter de residuos urbanos domiciliarios". En lo que se refiere a residuos voluminosos, como muebles, enseres y electrodomésticos, establece que este tipo de objetos deberán entregarse en el Punto Limpio por los interesados. "Se prestará un servicio de recogida de la vía pública para los residuos voluminosos que por sus dimensiones, volumen, peso y demás características no puedan ser llevados al Punto Limpio y su manipulación no sea peligrosa. Es necesaria la previa solicitud telefónica de los interesados y que se cumplan las instrucciones", añade.

En cuanto al resto de sanciones, estas se deben en su mayoría al depósito de basura fuera del horario establecido o del contenedor y sus multas oscilan entre los 100 y los 250 euros, aunque pueden ascender hasta los 750 euros. Desde el Ayuntamiento de Mijas recordaron que recientemente se han puesto en marcha diversas campañas de concienciación ciudadana para mantener limpia la ciudad y evitar esas imágenes de bolsas fuera de los contenedores cuando realmente no están llenos. De esta manera, de cara al verano el Consistorio ha duplicado el número de contenedores, que estarán colocados en puntos destacados del municipio. Asimismo, pondrá en marcha una nueva ruta de recogdia de residuos los sábados, domingos y festivos, en los que se produce un aumento en el depósito de basura. Igualmente, se reforzará la recogida de basura de 15:00 a 16:00 en los locales de restauración.

El Ayuntamiento de Mijas adjudicó recientemente el nuevo contrato de recogida de basuras tras cuatro décadas sin salir a licitación a la empresa Urbaser. Entre las mejoras del nuevo contrato se encontraban la realización de actividades para fomentar el civismo y el reciclaje. Razón por la que a partir de esta semana se llevarán a cabo talleres de concienciación y charlas informativas en asociaciones y diferentes puntos de la localidad, mientras que en el mes de septiembre, con motivo del inicio del curso, arrancarán estas actividades en los 13 centros escolares del municipio. La empresa concesionaria es la encargada de sufragar el coste de esta iniciativa.