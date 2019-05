Mijas regulariza la situación de una treintena de chiringuitos

La treintena de chiringuitos establecidos en Mijas ya pueden solicitar la concesión administrativa para regularizar su situación de manera definitiva. Así lo anunció este martes el alcalde de la localidad, Juan Carlos Maldonado, después de dar a conocer que la Junta de Andalucía ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la modificación del artículo 135 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad que permite “el establecimiento de estas instalaciones en zona de servidumbre donde la Ley de Costas sí lo consiente excepcionalmente”.

“Estos establecimientos se encontraban en un limbo legal que hemos logrado vencer. Ahora, la nueva seguridad jurídica que adquieren les permite a todos estos comerciantes poder solicitar su concesión administrativa y ejercer su actividad con todas las garantías”, manifestó el regidor.

El Ayuntamiento mijeño inició septiembre de 2016 los trámites para la modificación del artículo 135 del Plan General tras contar con el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente, tras lo que se llevó a pleno un año después, con el objetivo de regularizar así la situación de estos establecimientos a la normativa vigente y dotarlos de las condiciones urbanísticas y legales convenientes. Esto conlleva que el Consistorio podrá conceder a este tipo de restaurantes sus licencias preceptivas sin perjuicio de las autorizaciones que la delegación tenga a bien darles.

“Desde los años 80 estos no estaban contemplados en el Plan General y ha sido ahora, gracias al buen entendimiento entre administraciones, el momento histórico en el que han conseguido este gran hito tras la colaboración entre Ayuntamiento y Junta y el trabajo conjunto y paralelo”, señaló, por su parte, el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, quien añadió que “impulsamos esta medida debido a que nuestro plan urbanístico no preveía el establecimiento de estas instalaciones en zona de servidumbre donde la Ley de Costas sí lo consiente excepcionalmente”. Hasta la fecha el planeamiento local no contemplaba el establecimiento de estas instalaciones en el litoral mijeño pese a que ya estaban instalados.

La modificación del artículo 135 posibilita el uso de chiringuito y regulariza un uso sostenible de los mismos a la vez que incluye unas determinaciones más restrictivas en cuanto a ubicación (preferentemente en la zona más próxima a la servidumbre de tránsito, sin obstaculizarla) y diseño (una sola planta, cubierta inclinada, diseño tradicional, etc.). De esta manera, los empresarios podrán solicitar las pertinentes obras de reforma de cara a la próxima temporada aunque sin aumentar volúmenes ni hacer anexos. En definitiva, deberán cumplir una serie de condicionantes por lo que no podrán aumentar el volumen de edificabilidad y en la medida de lo posible deberán respetar el entorno por eso se elije una tipología edificatoria que deberán seguir.