Militantes del PSOE de Mijas quieren optar a primarias para la Junta

Rafael Pulido Machuca, un militante del PSOE perteneciente a la agrupación de Mijas, anunció a la dirección regional del partido su intención de concurrir a unas elecciones primarias para designar al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Pulido, que nació en Córdoba, reside en Fuengirola y trabaja desde hace trece años como vendedor de cupones de la ONCE, informó de que ha enviado un burofax a la sede regional socialista para comunicar su intención. El militante calificado de "barbaridad" la cantidad de avales exigidos para concurrir a este proceso y aseguró que otros dos militantes anunciarán en los próximos días su deseo de optar a ser el candidato socialista a la Junta.

Se mostró "totalmente en desacuerdo" con las políticas que desarrolla la presidenta de la Junta, Susana Díaz. "No hay más que ver cómo está Andalucía", dijo, y explicó que no toma esta decisión "con ánimo de lucro". "Soy un trabajador normal, como otro cualquiera; así no se puede seguir", sentenció. Pulido se calificó como "socialista sanchista" y se mostró convencido de que habría tiempo para modificar el número de avales exigidos. Asimismo, afirmó que su candidatura y otras que podrían presentarse buscan "mostrar el descontento" de algunos militantes con la dirección del PSOE-A.