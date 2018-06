Negocian suelos en el ensanche de Torre del Mar para celebrar eventos

La Junta de Andalucía estableció como Área de Riesgo Potencial Significativo los suelos colindantes del río Vélez a lo largo de 13,5 kilómetros. Esto afecta a dos sectores en crecimiento de Torre del Mar que no pueden levantar sus promociones al encontrarse paralizadas las licencias de obras.'

Alternativas para la construcción del teatro de Torre del Mar

Esta semana Atencia ha vuelto a arremeter contra la Junta por la paralización del sector del ensanche de Torre del Mar. "Hacen un plan hidrológico en el que declaran inundable esta zona y resulta que tenemos los dos ríos más secos de España. La Junta nos tiene los sectores bloqueados y con ello, las licencias de obras y la construcción del teatro de Torre del Mar", criticó Atencia. "Y lo peor es que tampoco dan solución y los técnicos municipales no saben cómo encajar el teatro", lamentó el teniente alcalde quien está dispuesto "a valorar otras opciones" para construir este equipamiento municipal. "Me preocupa que podamos perder el Weekend Beach, la feria y que no podamos construir un teatro, en una zona dónde ellos además han construido un colegio", dijo.