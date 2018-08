Nueva polémica en Marbella por los sueldos de los directores generales

Nueva polémica en Marbella en torno a la figura de los directores generales. El equipo de gobierno ha aprobado recientemente un complemento de productividad a razón de 1.400 euros mensuales para al menos seis de ellos, lo que supondrían unos 16.800 euros más al año que se suman al sueldo bruto inicial de 54.000 euros anuales, lo que hacen un total de 70.800 euros brutos anuales, es decir, unos 6.000 euros al mes. Según el acta de la Junta de Gobierno Local, estos complementos se conceden "por consecución de objetivos como especial rendimiento, interés e iniciativa, con efecto desde el 1 de julio de 2018, destinado a compensar el grado de interés, iniciativa y esfuerzo que supondrá la carga de trabajo", lo que ha avivado las críticas entre la oposición.

Entre los directores generales que se han visto beneficiados por esta subida de sueldos se encuentra la directora de Recursos Humanos, Carmen Pallarés, la última en engrosar la lista este lunes, pues el complemento de productividad para los otros cinco asesores se aprobó en la Junta de Gobierno Local de hace una semana. Entre ellos están otros tres excargos de confianza del Partido Popular y dos de Opción Sampedreña como son José María Morente, de Urbanismo; Carmen Díaz, de Cultura y Enseñanza; Gema Midón, su homóloga en San Pedro Alcántara; Daniel Mahíquez, de Hacienda; y Mario Ruiz, de Alcaldía. Desde la oposoción, no descartan que pueda haber nuevas subidas al resto de directores generales.

El portavoz del PSOE en la localidad, José Bernal, denunció que este complemento se aprobó con criterios aplicados a funcionarios "cuando no lo son" por lo que "estudiaremos la viabilidad de esta medida y lo pondremos en conocimiento de nuestro equipo jurídico". Asimismo, indicó que los complementos no tampoco se justifican porque algunos de estos perciban menos dinero que en sus trabajos anteriores, o al menos no es el caso de tres de ellos que sí tienen sus datos en la web. "Carmen Díaz se encontraba en situación de jubilación, lo que en ningún caso alcanzaría los 70.800 euros. Tampoco se cumple en el caso de Dani Mahíquez que en 2015 declaró unos ingresos del año anterior de 12.500 euros; mientras que Gema Midón declaró 9.814", detalló Bernal, que puso de manifiesto que la ley de incompatibilidad de altos cargos de la administración y retribución de cargos públicos de la Junta de Andalucía que los directores generales tienen dedicación absoluta y exclusiva; por eso "no entendemos que se apliquen complementos a los directores del Ayuntamiento". "Entendemos que cuando alguien se presenta a un puesto de estas características se entiende que la disposición es absoluta", agregó.

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Díaz, señaló que la subida "no está justificada y se ha realizado con absoluta opacidad", de tal modo que aún sigue sin aparecer en la página web del Ayuntamiento.