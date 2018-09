Ojén multará con 100 euros tirar la basura fuera del contenedor

El Ayuntamiento de Ojén estudia sancionar con multas de entre 60 y 100 euros a los vecinos que tiren la basura desde el coche en las cunetas o depositen las bolsas de basura en papeleras en lugar de los contenedores habilitados para ello. Asimismo, pondrá en marcha un servicio de vigilancia para localizar a aquellos que incumplan esta normativa después de que esta misma semana esta situación se reiterara en varios puntos del municipio. "No es una medida para recaudar, lo que queremos es concienciar a la gente de que no está bien primero porque somos un municipio turístico y segundo porque higiénicamente también puede llegar a ser un problema, además del riesgo higiénico, de salubridad y de olores que ello supone", explicó el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, quien durante los últimos días ha estado informando sobre lo sucedido a través de su cuenta de Facebook.

Las primeras actuaciones tuvieron lugar la semana pasada. Operarios municipales recogieron más de 25 bolsas de basura de la cuneta de la carretera, por lo que el regidor ojeneto hizo un llamamiento al civismo y a no tirar basura por "seguridad" y por "imagen del municipio".

Sin embargo, la situación volvía a repetirse esta misma semana, esta vez con bolsas de basura introducidas directamente en las papeleras y lugares que no están habilitados para depositarlas ni mucho en los horarios establecidos para ello. "No queremos alarmar, pero es algo que nos preocupa. Alguna vez nos habíamos encontrado algún caso puntual, pero en un mismo día hemos visto bolsas en varios puntos y no queremos que lo que ha sido puntual se convierta en algo cotidiano", expuso el primer edil.