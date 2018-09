Oro Olímpico en Biología

De nuevo la constancia, el tesón y el esfuerzo han dado su fruto. Después de alzarse con la medalla de plata en la fase nacional el pasado mes de abril, el joven fuengiroleño Iker Puerto se ha subido a lo más alto del podio al hacerse con la medalla de oro en la fase iberoamericana de la Olimpiada de Biología que se celebró del 9 al 15 de septiembre en la ciudad de Loja, en Ecuador. "No me lo esperaba pero estoy muy contento. No solo me alegré por mí sino también por mis compañeros cuando vi que también se llevaban medallas", asegura este estudiante, que tras finalizar segundo de Bachillerato en el instituto Los Boliches de la localidad inicia su andadura como estudiante universitario de Bioquímica en Málaga.

Las pruebas a las que se tuvo que enfrentar se dividieron en dos: un examen teórico de dos partes y 80 preguntas cada una, y una parte práctica con tres pruebas diferentes, en este caso de bioquímica, botánica y ecología. "En una de las pruebas teníamos que determinar mediante una prueba de ADN si se trataba de una planta endémica de Ecuador en peligro de extinción con la que no se podía comercializar", explica. Pero no todo ha sido resolver problemas, también ha visitado la ciudad y disfrutado de actividades de convivencia con el resto de sus compañeros. "La actividad estrella fue que visitamos el parque nacional Podocarpus, que es uno de los parques nacionales con mayor biodiversidad del mundo. Vimos orugas y mariposas que son muy difíciles de ver en cualquier parte del mundo porque son típicas de allí", comenta.

Su camino hasta el oro olímpico se inició en la localidad cordobesa de Lucena el pasado mes de febrero, donde se celebró la fase autonómica. Tras proclamarse vencedor, apenas dos meses después viajó hacia tierras extremeñas, en Badajoz, donde se desarrolló la fase nacional y donde obtuvo el pase directo a la iberoamericana. Además, llegar hasta aquí también le ha dado la oportunidad de realizar estancias en diferentes universidades para prepararse para las diferentes pruebas junto al resto de sus compañeros.

Pero su talento y vocación por las Ciencias viene de muy lejos. En su lista de referentes en la materia no pueden faltar biólogos afamados del panorama español como Ramón y Cajal, el hombre que dibujó los secretos del cerebro, o Severo Ochoa por sus descubrimientos de la síntesis del ADN. Pero también destaca al biólogo Antonio García Bellido, Premio Príncipe de Asturias de Investigación por sus trabajos sobre desarrollo celular, y al divulgador científico José Miguel Mulet, entre otros. "Al igual que él algo que también me gustaría es compaginar la investigación con la divulgación", señala. Y es que desde hace varios años ya tiene su propio blog de ciencia donde escribe sobre aquellos temas que más le apasionan. Lo que aún no tiene tan claro es la especialización a la que se quiere dedicar, algo que decidirá conforme avance su carrera. "Una de las ramas que más me llama la atención es oncología, y también me parece interesante la comunicación celular y los mensajeros químicos, que también en cierto sentido tiene que ver con oncología, y biología del desarrollo, pero ahora mismo no sabría cuál escoger", asegura.

Cabe destacar además que de los 51 alumnos participantes en la fase iberoamericana de las olimpiadas, los cuatro estudiantes que representaron a España recibieron sendas medallas. Además de Iker Puerto, también Laura Hidalgo (Castilla y León) recibió medalla de oro, mientras que Eduardo Martínez (Madrid) y Pedro Vieites (Galicia) compartieron el bronce.