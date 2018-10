El PP acusa al Ayuntamiento de Torremolinos de no cuidar las playas

El concejal del Partido Popular, José Manuel Ruiz Rivas, criticó ayer duramente la "desidia" del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Torremolinos en la limpieza de las playas del municipio después de los días de lluvia. "La falta de previsión a la hora de solucionar los problemas que están teniendo los empresarios de playa y la situación que están viviendo los turistas, es desesperante", dijo, asegurando que la imagen que está dando la localidad a ojos de sus visitantes "es pésima; nuestro municipio no se puede permitir esta situación".

El edil del PP informó de que las intensas lluvias caídas esta semana han causado una acumulación de cañas en el litoral "que debería haber sido retirada de forma urgente, de cara a las visitas de los turistas que acuden a durante este puente del Pilar". "El equipo de Ortiz tiene la responsabilidad de buscar la forma y utilizar los medios disponibles en el Ayuntamiento para adecentar nuestro litoral, de la misma forma que lo ha hecho de forma urgente en otros momentos como la época de feria o el paso de la vuelta ciclista por nuestro municipio", añadió Ruiz. El concejal denunció que en un día festivo, con gran afluencia de gente, el litoral de la localidad "no puede encontrarse lleno de cañas que entorpecen a nuestros turistas y proyectan una imagen desastrosa que evidencia que no se está al nivel que Torremolinos se merece". Para el edil "no es suficiente" la tarea iniciada en las playas del Bajondillo.