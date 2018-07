El PSOE se queda sólo para aprobar la ampliación de El Ingenio

La Sociedad Azucarera Larios quiere ampliar el Centro Comercial El Ingenio que tiene en Vélez-Málaga. En total pretende sumar 4.860 metros cuadrados más de suelo edificable en los terrenos que tiene en la zona trasera y junto a la chimenea. También se eliminarían aparcamientos. Para ello, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), presentó ayer una propuesta en la Comisión de Urbanismo con la que pretende reclasificar los suelos que pasaría de Área de Servicio a Suelo Urbano Consolidado siguendo el razonamiento de los técnicos y amparada en la Ley de Comercio.

La propuesta no convenció ayer al Partido Popular que decidió votar en contra mientras que Izquierda Unida y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar decidieron abstenerse. El representante del Partido Andalucista no pudo acudir a la Comisión de Urbanismo en la que se pretendía aprobar inicialmente este expediente que deberá pasar también por el Pleno.

"Cuando fui alcalde ya me negué a otra ampliación que se me propuso porque considero que va en contra del comercio tradicional. No podemos entender cómo el gobierno abandona el caso histórico y el comercio local sin ninguna medida para favorecerlo", defendió el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla quien empleó también como argumento el hecho de que "no exista un equilibrio entre lo público y lo privado", refiriéndose al hecho de que la ampliación represente un 9,9 por ciento, y por tanto, a no llegar al 10 por ciento, no tiene porque haber cesiones de suelo al Ayuntamiento.

En el mismo sentido se manifestó, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Sánchez, para quien "a través de esta modificación del documento urbanístico, los Larios buscan dos objetivos: por una lado quieren transformar la calificación de los suelos pasando de Área de Servicio a Suelo Urbano Consolidado, lo cual es un auténtico pelotazo urbanístico en sí mismo; y por otro, con ese 9,9 por ciento ahorrarse la cesión del aprovechamiento urbanístico al municipio de Vélez-Málaga".