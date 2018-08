Padres, en contra de las prefabricadas junto a la obra del instituto de Rincón

La Asociación de Madres y Padres del instituto Torre de Benagalbón sabía que sus hijos no empezarían el curso en el centro educativo que le corresponde ya que su finalización está prevista para mediados de marzo de 2019. Sin embargo, lo que no esperaban es que fueran a hacerlo en aulas prefabricadas ubicadas en la obra donde se está ejecutando el edificio. Si bien, no convivirán con los amasijos de hierros, grúas ni los obreros, sí están dentro de la parcela destinada al recinto. Es decir, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha decidido emplazarlos al espacio que ocuparán las futuras pistas deportivas.

"Estamos muy preocupados por la situación. Pensamos que no es el lugar más idóneo para que estudien los niños en las mejores condiciones de seguridad. Nos preocupa que tengan una grúa sobre sus cabezas y que trabajen en medio del polvo y el ruido que conlleva una obra", manifestó la presidenta del AMPA Lydia Montes quien según explicó han mantenido varias reuniones con los responsables del organismo dependiente de la Consejería de Educación. "Lo que nos parece más increíble es la dejadez que han tenido porque llevamos reclamando espacio para nuestros hijos ocho años. Cinco desde que se iniciaron las primeras movilizaciones pidiendo que se construyese el instituto y más de un año desde que se licitaron las obras, para que a poco más de un mes de empezar las clases hayan resuelto instalar a los niños en la misma parcela que las obras", denunció Montes quien según indicó, pidió a Educación que estudiarán la posibilidad de ubicarlos en un suelo municipal -parte de lo que será el parque periurbano- detrás del colegio La Marina, a apenas cien metros del futuro instituto.

Educación asegura que se ha trabajado para que pueda comenzar el curso con "todas las garantías"

"Estamos tan preocupados que estamos planteando la posibilidad de iniciar movilizaciones. Nos reuniremos a finales de agosto para ver qué hacemos porque no nos atrevemos a llevar a los niños a esas aulas sin estar seguros. Tenemos miedo", añadió.

Al problema de seguridad, la presidenta del AMPA sumó el de espacio, ya que son 240 niños los que se tendrán que ubicar en los cinco módulos de prefabricadas. Hasta allí llegarán dos clases de segundo y tercero de ESO del Ceip Josefina Aldecoa que actualmente están en módulos en los aparcamientos de este centro y otras cuatro clases de primero que ya han finalizado Primaria. "Muy pocos metros para tantos niños. Son 240 en una parcela en la que no van a poder tener ni recreo porque además de montar sus unidades también tendrán que habilitar una sala de profesores y una de tecnología como mínimo", denunció Montes.

Desde Educación aseguraron que la APAE "ha coordinado los detalles organizativos del inicio de curso con el equipo directivo de esta Sección de Educación Secundaria para que el alumnado pueda cursar sus estudios con todas las garantías". También quisieron aclarar que las aulas prefabricadas están junto a la parcela que albergará las instalaciones del cuarto instituto porque "dicha ubicación facilitará la ocupación de la nueva edificación, que tiene prevista su finalización a lo largo del curso próximo escolar".

El IES de Torre de Benagalbón, cuyas obras fueron adjudicadas el pasado mes de octubre, se convertirán en el cuarto instituto de Rincón de la Victoria. La Junta ha invertido en el proyecto 4,38 millones de euros. Tendrá espacio para 620 puestos escolares y se levantará sobre una parcela de 7.325 metros cuadrados.