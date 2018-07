Piden que siga la búsqueda del submarinista desaparecido

Monsterrat Marín, madre de Fidel Jiménez, el submarinista de 23 años que desapareció en aguas de Barbate, se armó ayer de valor y leyó un manifiesto para pedir a las autoridades que no cesen en la búsqueda de su hijo. Lo hizo rodeada de familiares y amigos en la plaza de Las Carmelitas, donde se encuentra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con ellos, más de 250 vecinos apoyándoles.

Durante la lectura del texto, Marín dijo que lo único que les queda es recuperar el cuerpo de su hijo y darle su "último adiós", ya que desde el primer día se sabía que era imposible que estuviese con vida. Es por ello, que pidió a las autoridades que empleen todos los medios disponibles para localizar el cuerpo.

Marín agradeció el apoyo de "todo el pueblo" de Barbate y Vélez-Málaga, y pidió a los grupos de voluntarios que se habían formado para continuar con las labores de localización que dejen de intentarlo, puesto que se trata de un cometido que "corresponde a las autoridades".

La madre del joven informó que el lugar de la desaparición, a unas cinco millas náuticas del litoral de Barbate, es "muy peligroso" por las corrientes submarinas de la zona, "y sus amigos no tienen la necesidad de correr ese riesgo por muchas ganas que tengan de encontrarlo".

Desde que el pasado jueves los buzos del Grupo Especial de Actividad Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil suspendieron la búsqueda, los amigos se organizaron para continuar, y en redes sociales, los vecinos de Vélez-Málaga habían promovido campañas para recaudar fondos. Sobre esto, la mandre dijo que la familia no quiere dinero, "porque eso no nos va a devolver a nuestro hijo, y aquí lo necesario es que las autoridades pongan y desplieguen todos los medios que estén en su mano". En c ualquier caso, pidió que lo recaudadado se done a algún colectivo.

Marín comunicó que la Guardia Civil le ha transmitido que el Estrecho es una zona muy vigilada desde el aire y mantiene "la esperanza" de que el cuerpo aparezca cuando salga a flote.