Promueven nuevas movilizaciones tras la huelga de basura en Fuengirola

Los trabajadores de la limpieza y de la recogida de basuras de Fuengirola no descartan nuevas movilizaciones en los próximos meses después de que la huelga de diez días finalizara sin que se haya alcanzado ningún acuerdo con la empresa concesionaria del servicio en la localidad, Urbaser. "Tendremos que esperar a reunirnos de nuevo todos para tomar decisiones, ahora debemos relajarnos y pensar fríamente, pero no descartamos algún tipo de concentración. Somos simples trabajadores que queremos unas condiciones dignas en el trabajo", expuso Carlos Pastrana, portavoz de los trabajadores, que explicó que el día anterior al inicio de la huelga hicieron llegar a la empresa una propuesta divida en 27 viejas reivindicaciones a incluir en dos años en el nuevo convenio colectivo. Entre algunos puntos, se encuentra la reactivación de los trienios, el cobro íntegro del salario durante las vacaciones y las pagas extras, así como la regularización de las bolsas de trabajo y la reducción del horario laboral de 40 a 35 horas semanales, ampliado en 2012 en 5 horas semanales como medida de austeridad. La empresa, sin embargo, no ha accedido a ninguna de estas demandas.

Por otra parte, los trabajadores denunciaron la utilización por parte del Ayuntamiento de operarios municipales para reducir el impacto de la huelga en el municipio. A este respecto, desde el Consistorio aseguraron que es "falso" que operarios municipales hayan vaciado islas ecológicas o contenedores "sobre todo porque el Ayuntamiento carece en su parque móvil de camiones recolectores o de la maquinaria necesaria para llevar a cabo esta labor de recogida". No obstante, reconocieron que durante estos días de paro, sí se ha realizado un refuerzo de las labores municipales de limpieza viaria en su zona de acción para intentar que la huelga afectase lo menos posible.

Por otra parte señalaron que remitirán una carta a la empresa para que representantes municipales puedan estar presentes durante las negociaciones y así seguir mediando en el conflicto laboral. En este sentido, una vez terminado este periodo de huelga, instaron a las dos partes "a que reflexionen y lleguen a un punto de encuentro".