Protestas por un mercadillo en Torrox que bloquea accesos de emergencia

Vecinos de la urbanización Costa del Oro, situada en Torrox-Costa, han comenzado una campaña de protesta en contra de las molestias ocasionadas por el mercadillo que se asienta los lunes en los alrededores del residencial. La principal queja, según Juan García, uno de los afectados, es que bloquea las salidas de evacuación y las entradas a los servicios de emergencia.

Según relata, en el caso de que ocurra alguna incidencia "aquí no puede entrar ninguna ambulancia, ni bomberos ni nada". Detalló que el mercadillo se asienta en las avenidas Mediterráneo y Esperanto, lo que rodea la totalidad de las vías de la urbanización. Otra de las protestas es que la zona no está acondicionada para los trabajadores, explicando que, en ocasiones, estos acceden a los jardines de la zona y realizan ahí sus necesidades. "Es una urbanización abierta, y no les ponen los medios necesarios".

Por esta situación, los vecinos de la urbanización presentaron una instancia al Consistorio de Torrox en la que solicitaban el cambio de ubicación de este mercadillo. El Ayuntamiento, a fecha de octubre de 2015, respondió a los afectados que ya se estaba empezando a tramitar el expediente para el traslado "que se espera para finales de año". Este periódico intentó, sin éxito, contar con la versión del equipo de gobierno municipal.