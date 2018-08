Puertos del Estado pone en duda la concesión de Puerto Banús hasta 2067

Un informe de Puertos del Estado con fecha del pasado 3 de julio señala que la proposición de ley relativa a la modificación de la ley de 2007 sobre el régimen jurídico y económico de los puertos andaluces aprobada por el Parlamento Andaluz para prorrogar la concesión de los puertos deportivos vulnera la normativa estatal. De este modo, el documento señala que mientras que la ley propuesta por la Junta de Andalucía contempla la prórroga de las concesiones de los puertos hasta alcanzar los 75 años, lo máximo para una concesión, incluida la prórroga, debe ser de 50 años, plazo que ya habría superado Puerto Banús, cuya concesión inicial data de 1968, tal y como adelantó hace unos días el diario El Confidencial.

"Si el plazo máximo de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013 en puertos de titularidad autonómica no puede ser superior a 30 años y la mitad del plazo máximo de vigencia de las concesiones en puertos de interés general no puede exceder de los 25 años, de ello se colige que en ningún caso es posible admitir para dichas concesiones plazos que, prorrogados, lleguen hasta los 75 años desde la fecha de su otorgamiento", afirma el ex presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega, en el escrito. Acto seguido, añade que, las concesiones deben prorrogarse "en los mismos términos y condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de interés general", sin que en dicha disposición se contemple "los requisitos y condiciones que el articulo 82.2 del TRLPEMM exige para poder prorrogar los títulos concesionales, entre ellos la obligación de ejecutar nuevas inversiones", concluye.

Cuestionados por la publicación de este informe, fuentes de Puerto Banús aseguraron a este periódico que no existe motivo alguno de inseguridad y afirmaron estar "tranquilos" mientras la tramitación parlamentaria siga su curso hasta la finalización de la misma, que culminará con su publicación a finales de este año.

El Parlamento Andaluz aprobó a finales del pasado mes de julio la modificación de la Ley de 2007 que reconocía el plazo original previsto en las concesiones de los puertos con el apoyo mayoritario de PSOE, PP y Ciudadanos, dejando sin efecto la norma aprobada en 2014 que establecía en 30 años el plazo máximo de las concesiones de puertos a partir de 1988, año en el que entró en vigor la Ley de Costas. De este modo, permitiría a Puerto Banús mantener la concesión original que se le otorgó por 99 años, con lo que esta no caducaría hasta 2067.