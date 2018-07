Rincón espera la resolución del tribunal para continuar con la adjudicación de la piscina

De nuevo el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a la espera de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía para continuar con el procedimiento de adjudicación de la gestión y explotación del Centro Deportivo y Piscina Cubierta Municipal Christian Jongeneel. Los servicios técnicos, con el secretario a la cabeza, ya han hecho los deberes para responder al recurso presentado por la empresa sevillana Asistencia Organización y Servicios SA (AOSSA), que quedó fuera del concurso, porque según justificó, en el momento de acceder se cayó la plataforma electrónica de Contratación de Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda.

El Pleno aprobó ayer con los votos del PP, PA, Ciudadanos y uno de los concejales del grupo no adscrito, las alegaciones que llevarán al Tribunal para tratar de conseguir que desestime el recurso. Su presentación ha acarreado, de momento, la paralización cautelar del concurso. El PSOE e Izquierda Unida se abstuvieron mientras que Ahora Rincón, grupo perteneciente a Podemos, votó en contra.

La segunda paralización del concurso y los retrasos que lleva la apertura de la piscina cubierta, sirvió para que los grupos de la oposición reprocharan al alcalde, Francisco Salado (PP) los problemas que ha tenido el procedimiento y que nos les hubiese informado que una empresa había recurrido. "Nos hubiese gustado que no se hubiese presentado este recurso y queremos que el Tribunal lo desestime, y lo vamos a apoyar porque no queremos que la piscina esté cerrada y que se abra cuanto antes, pero lo que no podemos tolerar es la falta de transparencia y el ocultismo que ha tenido el Gobierno que no nos informó pertinentemente de que una empresa había recurrido", criticó el portavoz socialista, Antonio Sánchez quien mostró "su desacuerdo en la forma de proceder del alcalde".

"No hemos ocultado nada, hemos facilitado la información en cuanto la habéis pedido. Lo que ocurre es que vosotros queréis crear alarma, y nosotros lo que queremos es abrirlo cuanto antes", respondió Salado. "Hemos velado por un proceso limpio, para que se cumplan los criterios técnicos y por conseguir la mejor oferta. Es un expediente complejo y estamos tratando de solucionarlo de la mejor forma", se defendió el regidor quien mostró su apoyo al trabajo desarrollado por el secretario municipal. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó a finales del pasado año el primer pliego de condiciones para gestionar este complejo deportivo que incluye la primera piscina cubierta del municipio.