Salud inspecciona la residencia de Benalmádena con afectados con sarna

La delegación de Salud ha realizado inspecciones en la residencia de ancianos del grupo Seniors de Benalmádena donde se ha detectado un brote por sarna sin que hasta el momento se hayan detectado "anomalías ni incidencias", según informaron ayer en un comunicado. "En estos casos se actúa con rapidez porque si se advirtiera algún incumplimiento grave las medidas serían inmediatas", explicó el delegado de Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien detalló que los resultados de la inspección determinarán si el brote se ha producido por "algún tipo de negligencia", que en caso de ser positivo "se tomarían todas las medidas necesarias".

Si, en el caso contrario, no se encontrase ninguna irregularidad se tramitará conforme a lo que marca la ley, ha sostenido. "Aquí hay una norma y unos protocolos muy bien establecidos que los funcionarios seguirán de forma exhaustiva, que es lo que hemos solicitado", indicó. "Si no hay ningún tipo de problemas se continuará con la actividad, evidentemente con las actuaciones preventivas que hayan tenido que tomarse para que no se vuelvan a producir episodios de este tipo", precisó. Ante la puesta en conocimiento de la Junta de este brote se ha encargado a la Delegación Territorial de Salud "que realice todas las intervenciones que se tienen que llevar a cabo en este tipo de casos", que pasa por solicitar los informes de los hechos sucedidos, las actuaciones que la residencia ha llevado a cabo y los documentos de las inspecciones rutinarias, ha precisado.

Tras estas medidas la delegación ha encargado una inspección general "para que valore la situación la situación de la residencia, los cuidados que se prestan a los usuarios, que tienen que estar dentro de los protocolos normalizados y establecidos por la propia Consejería, y con las normas de calidad que tienen que tener este tipo de instalaciones", detalló.

El protocolo por sarna se encuentra activo desde el pasado mes de julio y hasta la fecha son seis los casos detectados en usuarios de la residencia, si bien el Ayuntamiento habla de nueve personas afectadas y familiares de los afectados elevan el número hasta la veintena. Uno de ellos denunció la situación ante la Policía Nacional ante lo que considera una "negligencia".