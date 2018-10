La Seguridad Social reclama a Marbella 12 millones de euros de causas judiciales

La Tesorería General de la Seguridad Social ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella los 12 millones de euros recuperados el pasado mes de junio procedentes de casos judiciales por corrupción con sentencia firme para saldar parte de la deuda que mantiene con esta institución y no a servicios y equipamientos públicos tal y como estaba previsto.

En el requerimiento se señala que el Ayuntamiento debe poner a disposición de la Seguridad Social dicha cantidad alegando que la disposición adicional a favor del Consistorio, que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, "se aplica a bienes y derechos, exceptuando el dinero". En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento incurriría en una causa de incumplimiento del fraccionamiento de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

No es la primera vez que se produce esta situación. Ya en el mes de junio el Ministerio de Hacienda reclamó al Ayuntamiento, apenas dos días después del ingreso de los 12 millones en las arcas municipales, que destinara esta cantidad al pago de la deuda. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, en cambio, insiste en que la disposición final contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, que modifica la disposición adicional incorporada en 2012, permite al Consistorio destinar estos fondos a servicios y equipamientos para el municipio y no al pago de la deuda. "La provincia de la Audiencia Provincial por la que se hizo entrega al Ayuntamiento de los 12 millones de euros recoge expresamente que se corresponden con "derechos de crédito generados, en su calidad de perjudicado en los conocidos como casos Saqueo I y Saqueo II". "Continuaremos con la tramitación correspondiente para que de Marbella no salga ni un euro y se destine a los equipamientos que han elegido los ciudadanos, como son una residencia pública para mayores, la reforma del edificio que albergará la Escuela Oficial de Idiomas y el nuevo Conservatorio y Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara", expresó.

El próximo lunes se llevará a un Pleno extraordinario la incorporación a las partidas presupuestaria de los fondos recuperados hasta el momento, que se elevan a casi 15 millones, para vincularlas a estos proyectos.