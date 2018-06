El Sindicato de Estudiantes denuncia el estado de la biblioteca de San Pedro

El Sindicato de Estudiantes denunció ayer la precaria situación en la que se encuentran las bibliotecas municipales de Marbella, y en especial la de San Pedro Alcántara. Según aseguró el representante de este colectivo en la localidad, Uriel Romero, entre las principales quejas de los usuarios de la biblioteca se encuentra la falta de insonorización y aire acondicionado, además de la insalubridad por las continuas goteras y humedades del edificio. "Hay cubos por toda la sala porque hay goteras desde hace varios años y ciertas zonas están restringidas por peligro de que se caiga el techo. Los estudiantes no podemos hacer un uso pleno de unas instalaciones que son públicas y deberían tener un mantenimiento para que no ocurra este continuo deterioro hasta llegar a esta situación", señaló.

Otra de las críticas surge a raíz de la reducción del horario con motivo de la feria de San Bernabé pese a que la fecha coincidía con los exámenes de selectividad y los exámenes finales de la Universidad. "La biblioteca cerró el día 11 por festividad local y durante la feria tuvo un horario reducido siendo época de exámenes, cosa que no se hace en ningún sitio", aseveró. "Creemos que no hay motivo para no poner un horario de apertura especial para temporada de exámenes como ocurre en las bibliotecas de muchas otras ciudades. Parece que al Ayuntamiento le importa más una fiesta local que sus estudiantes", agregó.

Igualmente, el horario se ha reducido este mes en una hora con motivo del horario de verano, siendo este de 9:00 a 20:00 horas. "A los que queremos quedarnos una hora más nos dan una alternativa, que es una pequeña sala de estudio que cierra al mediodía pero que abre hasta las 21:00 pero sin aire acondicionado y con las ventanas abiertas. Esta no es ninguna alternativa digna para el estudio en una biblioteca pública", continuó.

Además, la biblioteca, pese a que se encuentra junto a una plaza muy concurrida, no se encuentra insonorizada, "y dentro se puede escuchar perfectamente la conversación de cualquier vecino que pase por la calle sin dejar posibilidad alguna a poder concentrarse".

El Sindicato de Estudiantes presentó ayer un escrito en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara informando acerca de las deficiencias a las que se exponen los estudiantes desde hace varios años y sus peticiones de mejora, una iniciativa que estuvo respaldada por Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede, que llevará al pleno de la semana que viene una moción sobre esta cuestión. "Las bibliotecas deben ser una prioridad y, hoy por hoy en Marbella y San Pedro, no lo son. Desde el cierre de la biblioteca de cabecera del municipio, la Camilo José Cela, debido a sus reiterados problemas de estructura y filtraciones de agua, nuestra ciudad ha sido incapaz de dar solución a las continuas demandas de los usuarios", señaló el portavoz de IU, Miguel Díaz.