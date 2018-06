Torrox aprueba el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo

El Pleno de Torrox dio ayer luz verde a la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, "cuyo principal objetivo es revitalizar el casco histórico de Torrox, promoviendo la creación de viviendas y alquileres sociales para que se instalen familias y jóvenes, quedando abierto al debate y a las aportaciones que establezcan el resto de grupos políticos", explicó el alcalde, Óscar Medina (PP) de quien partió la propuesta que contó con el voto en contra del partido independiente del TU, y la abstención de PSOE, IU y FUCIS. Otro de los asuntos urbanísticos que se trató durante a sesión fue el apoyo institucional de la Corporación a las familias del entorno de Torrox Park ante la posible instalación de una subestación eléctrica cerca de los centros educativos de El Faro, Mare Nostrum y Jorge Guillén.

El regidor también subrayó la ratificación de la subvención "de mejora de nuestros caminos rurales, lo que repercutirá directamente en la mejora del Camino del Manzano, en El Morche", También salió adelante una moción política del TU sobre la reparación de dichos caminos rurales. "Me siento orgulloso de que se hayan aprobado cosas importantes para el pueblo y de que los grupos hayamos alcanzado consenso en temas de relevancia", afirmó entonces, si bien lamentó que "se hayan vuelto a quedar sobre la mesa dos facturas, que espero puedan salir adelante próximamente". Lo que sí consiguió sacar fue "un incremento sustancial de las ayudas municipales a nuestros clubes deportivos, pasando de una partida de 22.000 hasta los 72.000 euros, más del triple del importe destinado en la anterior legislatura". En esta moción contó con el respaldo de IU y FUCIS; y la abstención de PSOE y TU.

El alcalde torroxeño afeó al grupo municipal Torrox Unido "su falta de consideración al resto de grupos de la Corporación local al no comunicar todas las mociones con una antelación mínima a la celebración del Pleno, presentando una de ellas 'in voce' apenas un minuto antes de ser debatida". Es por ello, que su formación decidió abstenerse en el debate relativo a las a las personas migrantes y refugiadas. "No fue por su contenido, sino por la forma de presentarla", aclaró.

Medina agradeció a los grupos municipales "su generosidad para sacar hoy adelante puntos sustanciales para nuestro pueblo y para nuestros vecinos", dada la posición en minoría que tiene el PP en este municipio. "Este clima de consenso es más constructivo para el desarrollo de Torrox que los palos en las ruedas que algunos intentan poner", concluyó.