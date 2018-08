Usuarios piden mejoras en el parque canino de Calahonda

Usuarios del parque canino de Calahonda, en Mijas, han convocado una concentración para este viernes a partir de las 20:30 horas para reclamar mejoras en las instalaciones. Entre las principales demandas del colectivo se encuentra la falta de espacios de sombra así como de mantenimiento en general. "En mayo entraron por última vez a desbrozar el parque y destrozaron los árboles y las pocas zonas de sombra que había. Desde entonces el suelo está lleno de astillas, lo cual es peligroso no solo para los animales sino también para las personas", comenta Juan Antonio Luque, usuario.

Al mismo tiempo, reclaman el vallado completo del parque, el arreglo de la fuente y un paso para personas con movilidad reducida. "Para acceder primero tengo que tener la suerte de que nadie haya aparcado en la puerta porque no hay aparcamiento para mi, las puertas son muy difíciles de abrir con lo que siempre necesito de ayuda si voy sola, y una vez dentro no puedo moverme dentro del campo porque no hay ningún camino por el que pueda moverme con la silla de ruedas", demanda Belén, otra usuaria del parque.