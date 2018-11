Vélez-Málaga se las ve con el vandalismo callejero

Los vecinos y los comerciantes de Vélez-Málaga se mueven entre la preocupación y la inquietud que les provoca saber que entre ellos hay quienes disfrutan dañando a la ciudad. La quema de contenedores comenzó hace dos semanas en el centro histórico. Remataron la madrugada del sábado incendiando un bar en San Francisco, y hace apenas unos días volvieron a salir a la calle con el fuego entre sus manos.

“Estamos preocupados por lo que está ocurriendo. Además de vecinos, muchos de nosotros tenemos comercios y nos podría tocar a cualquiera”, manifestó Fran Delgado, secretario de la Asociación de Vecinos de San Francisco. “Llevamos mucho tiempo reivindicando más seguridad para el centro histórico, queremos más agentes de la Policía Nacional y también de la Local como le hemos pedido al alcalde”. “No son sólo los incendios, es que está habiendo robos, tirones a las personas mayores y consumo de drogas”, denunció.

El pasado martes por la noche, mientras se desarrollaba el Pleno extaordinario, la Policía Local recuperó un ciclomotor que había sido sustraído tras realizar un seguimiento en el conjunto El Carmen, Parque de Andalucía e Islas del Sol. También tuvieron que presentarse en la zona de las Cruz Verde por el robo en el interior de vehículos. Si bien, según fuentes de la investigación, estos hechos no se relacionan con los actos vandálicos que se están produciendo en el centro histórico de municipio axárquico en las últimas semanas.

Comenzaron hace dos sábados junto al local de Fernández Olmos, donde además el fuego se extendió por la vía pública llegando a prender dos coches. Testigos aseguraron a los agentes que habían sido cuatro individuos encapuchados. El sábado siguiente le tocó el turno a un bar en San Francisco. También de madrugada y otra vez podría haber sido provocado, según un testigo.

Esta semana volvieron a arder contenedores en la calle Cipriano Maldonado y plaza Axarquía. La Policía Local interrogó a cuatro jóvenes que andaban por las inmediaciones y cuya descripción parecía coincidir con la de los testigos “pero no encontraron pruebas” ni tampoco “ninguno de ellos tenía antecedentes”. Ésta vez, no hubo daños personales ni resultaron dañados vehículos u otro mobiliario urbano, no obstante, los vecinos evitan aparcar el coche junto a los contenedores.

Este año han ardido 68 contenedores, su reposición ha costado 72.000 euros

En lo que va de año han ardido 68 contenedores, un gasto para las arcas municipales que el concejal de Medio Ambiente, Marcelino Méndez-Tréllez (PA), cifró en 72.000 euros. Por eso, la pasada semana, tras mostrar su preocupación por los hechos, solicitó la colaboración de la ciudadanía “como un ruego para que no se vuelvan a producir estos sucesos”. El alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), se reunió con Policía Local y Policía Nacional para tratar de esclarecer los hechos y detener a los autores.

“Es cierto que estamos sufriendo algunos episodios de vandalismo, que estamos investigando, pero además estamos trabajando para prevenir nuevos casos”, reconoció. También lo hizo con la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, a quien pidió mayor colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad y autorización para instalar cámaras de vigilancia en las calles. “Estamos a favor de que se instalen, aunque podamos perder privacidad”, afirmó Delgado.

También está de acuerdo el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga, Fernando Lisbona. “Es una buena medida sobre todo porque son un elemento disuasorio al quedar las imágenes registradas”, comentó. “Es importante saber donde ponerlas para respetar la privacidad, pero sí sería positivo instalarlas en el centro igual que las tienen todas las ciudades”, añadió el presidente del colectivo. “Están siendo muy repetidos, nos llaman preocupados desde muchos puntos donde se están produciendo estos incendios y nos preguntan por el alcance”, manifestó.