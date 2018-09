Vélez aprueba el pago de 2.000 facturas a proveedores

Vélez-málaga arrancó el curso político con un Pleno movido que acabó con el abandono del Partido Popular del salón de Plenos. Antes, el gobierno integrado por PSOE, Gipmtm, PA y el concejal no adscrito aprobaban el pago de cerca de 1.982 facturas a proveedores mediante el reconocimiento extrajudicial de deuda, por un importe de 2.119.428,11 euros; a pesar de contar con el único voto en contra del grupo del Partido Popular.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE), recordó que el Presupuesto de este año contempla destinar de cerca de 3 millones de euros al pago a proveedores por lo que, cumpliendo con el compromiso del Gobierno Municipal, "hemos hecho un importante esfuerzo, a pesar de las dificultades técnicas y los tiempos administrativos, para liquidar de momento la mayor parte de la deuda; lo que aliviará considerablemente a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento y contribuirá notablemente a reducir el periodo medio de pago" .

La tormenta empezó en el punto quinto del orden del día relativo a una propuesta del principal grupo de la oposición sobre la aplicación de los índices correctores a la Policía Local así como sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados respecto a la relación de puestos de trabajo. El alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) amonestó al portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla (PP) tras sentirse insultado durante su argumentación. En ruegos y preguntas, la discusión volvió a subir el tono después de que el concejal de Ferias y Fiestas, Sergio Hijano (PSOE), lo llamase "ceporro político" al no entender que no era necesario revisar las bases del concurso del cartel de feria, sobre la que el PP no estaba de acuerdo por el parecido que tenía la obra ganadora por otra presentada por el autor en otra ciudad. El alcalde volvió a amonestar a Delgado Bonilla que se negó a abandonar la sala, teniendo que recurrir el regidor a los agentes de la Policía Local. Durante la sesión también se aprobó por unanimidad la moción de Izquierda Unida de apoyo a los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga - Axarquía, en defensa de su seguridad y protección con motivo de algunos episodios violentos ocurridos últimamente en el sector.