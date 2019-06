Vox pide que el escudo de Marbella recupere el yugo y las flechas como símbolos de los Reyes Católicos

Vox ha pedido que el escudo de Marbella recupere los símbolos de los Reyes Católicos que, según subraya la formación, "ha aparecido durante más de cinco siglos, y que fue eliminada en 2016 por el gobierno tripartito de izquierdas".

Así, el coordinador de Vox Marbella, José Miguel Granados, ha presentado este lunes un escrito dirigido a la Delegación de Participación Ciudadana en el que se recuerda que el martes 11 de junio, la localidad celebra la festividad de San Bernabé, donde se conmemora el aniversario de la rendicion musulmana en 1485, después de varios siglos de ocupación.

"Cumpliendo órdenes de los Reyes Católicos, la toma de la ciudad fue efectuada por Pedro de Villandrado, el cual fue posteriormente nombrado primer alcalde en este nuevo período de nuestra ciudad", señala Vox en un comunicado, en el que precisa que fue en 1493, cuando Marbella obtuvo un nuevo escudo para la ciudad.

Así, Vox explica que en dicho escudo "aparecían los símbolos de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas" y que "cinco siglos después, en 1931, un estudiante de derecho llamado Juan Aparicio López los incorporaría al movimiento fascista español, primero en las JONS y luego como parte de la simbología franquista".

La primera modificación al escudo de Marbella se realizó en 1994, por parte del gobierno del GIL, y que en 2012 el PP hizo un nuevo cambio en su apariencia, aunque ambas se hicieron manteniendo el yugo y las flechas como símbolos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sería en 2016 cuando estos símbolos se eliminaron, según dice Vox en su escrito, "utilizando la excusa de pretender que toda la ciudadanía se sintiera integrada e identificada".

"Quizás el exalcalde socialista, José Bernal, no supiera que dichos símbolos no eran exclusivos del régimen franquista. O quizás no consideró que sin la reconquista de nuestra nación, nuestra sociedad sería muy diferente a la que conocemos", afirma Granados.

Por todo lo anterior, Vox Marbella ha solicitado al Ayuntamiento que "dejen de utilizar el escudo empleado actualmente y que tal y como ha sucedido durante los últimos cinco siglos, los símbolos de los Reyes Católicos aparezcan de nuevo en el emblema" de la ciudad.