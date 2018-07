El alcalde de Vélez-Málaga mantendrá en su puesto al jefe de la Policía Local

Durante la reunión, Montoya explicó al regidor que "no tiene conocimiento y que no le tomaron ninguna declaración" y según le confesó "está sorprendido de por qué figura en esta trama que se está investigando".

"Confiamos que pronto se levante el secreto de sumario de este caso porque no tenemos datos de por qué Vélez-Málaga está en esta operación de la UDEF", añadió el alcalde quien defendió la presunción de inocencia. "Como no puede ser de otra manera está en su puesto de trabajo y deberá ejercer sus funciones mientras no haya nada inculpatorio", continuó.

La oposición pide una junta de portavoces

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, ambos grupos en la oposición del Ayuntamiento de la capital axárquica, pidieron al alcalde, que convocase una junta de portavoces extraordinaria tras el registro efectuado en dependencias municipales. Al respecto el regidor informó que está prevista con motivo del Pleno extraordinario para desestimar o estimar las alegaciones al presupuesto. "Daremos los datos que tengamos. No hay ahora ningún dato nuevo", respondió al tiempo que aprovechó para criticar al Partido Popular que ayer pidió el cese del jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, para evitar que "la imagen de Vélez-Málaga pueda verse deteriorada". "No podemos entender como el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla pide prudencia para no manchar el nombre de Vélez y, automáticamente pedir la destitución del jefe de la Policía". Es una gran incoherencia", manifestó. El portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez, consideró que "aún respetándosele la presunción de inocencia, por una cuestión de ética y también de estética democrática, debiera haber solicitado ya al gobierno que se le aparte temporalmente de todas sus funciones hasta que se aclaren los hechos investigados, para pode defenderse mejor y para no empañar la institución".