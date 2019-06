La apertura del Hospital de Estepona se retrasa por "pequeñas modificaciones estructurales"

La apertura del Hospital de Alta Resolución de Estepona se retrasa. El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz ha parado la licitación para contratar el equipamiento centro hospitalario, cuyas obras finalizaron el pasado diciembre, para realizar modificaciones en la estructura del centro sanitario.

Más información Diciembre 2018: Finaliza la obra del hospital de alta resolución de Estepona

Bautista ha señalado a preguntas de los periodistas que la Junta tendrá que hacer "pequeñas modificaciones estructurales" en el hospital para paliar diferentes carencias que han detectado los profesionales sanitarios.

"El hospital de Estepona es una magnífica instalación, pero, cuando llegan los profesionales de la sanidad pública" han detectado deficiencias cuya solución requieren "pequeñas modificaciones", ha indicado.

Ha asegurado que los cambios "se van a hacer ya" y ha confiado en que se culminen antes de que termine el año. "Lo ideal sería que el hospital se dotara y pusiera en marcha por fases para final de este año. Pero si tenemos que esperar a enero o febrero, no pasa nada. En breves fechas, el hospital estará funcionando", ha señalado.

El SAS anunció a mediados de mayo la licitación de gran parte del equipamiento

El delegado de Salud ha señalado que la Junta ha parado las licitaciones para adjudicar el equipamiento sanitario para realizar las modificaciones y que, de esta forma, el centro sanitario se encuentre en condiciones para su instalación.

"Nos preocupa mucho cometer errores del pasado, como hacer las cosas y tener que parar para volver a hacerlas", ha apuntado Bautista, que ha puesto como ejemplo el Hospital del Guadalhorce. "Es un edificio brillante hecho en un sitio equivocado. Tendría que haberse construido 30 kilómetros más arriba. No queremos cometer errores", ha señalado.

Según el delegado de Salud, "no nos preocupa esperar dos meses para tener el informe de los técnicos, de los que van a trabajar allí, como cirujanos, enfermeros o sindicatos". "El informe se está haciendo y queremos tener la certeza de que vamos a hacer las cosas bien para no parar después o dejar las cosas a medias, algo en lo que la administración anterior fue poderosamente efectiva. No queremos cometer el mismo error", ha indicado.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció a mediados de mayo la licitación de gran parte del equipamiento de diagnóstico por imagen, quirófano y del mobiliario clínico y general del Hospital de Alta Resolución de Estepona tras haber sacado la licitación en tres procedimientos abiertos.

La contratación comprende el equipamiento de diagnóstico por imagen -mamógrafo, dos salas de rayos X, equipo de radiología portátil, resonancia magnética, TAC, arco quirúrgico y ecógrafos-, parte del equipamiento de quirófano -microscopios, monitores, aparatos de anestesia y reanimación, de endoscopia y endocirugía, mesas y lámparas quirúrgicas- y mobiliario de uso clínico y general. El importe total de las licitaciones asciende a 4.272.411 euros.