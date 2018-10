Un colectivo ciudadano pide al Ayuntamiento que recupere la ermita San Sebastián de Vélez

La Asociación de Amigos de San Sebastián ha pedido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga que inicie las acciones necesarias para solventar el problema de doble titularidad que tiene esta ermita construida en 1497 en recuerdo de Sebastián Sánchez, palafrenero que salvó la vida del rey Fernando el Católico durante la Reconquista antes de partir hacia Granada. El colectivo registró esta semana un documento para informar al Consistorio "de las infructuosas negociaciones con la familia que dice ser la propietaria" y "que viene provocando un conflicto en la titularidad de la misma", como recordó la presidenta de la asociación, Lucía Godoy.

"Ha sido, incluso, desagradable hacer las veces de interlocutor con esta familia ya que en ningún momento se ha mostrado colaborativa y nunca coherentes con el valor histórico que tiene esta ermita, aunque siga estando desvirtuada por su uso y por la situación de abandono en la que se encuentra", manifestó Godoy. La ermita de San Sebastián es propiedad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde 2001 aunque inscrita en el registro catastral a nombre del Consistorio desde marzo de este año gracias a la cesión de la Mitra Eclesial de Málaga que la tenía desde 1904. El problema reside en que en la finca también hay dos viviendas de propiedad privada cuyos dueños también tienen la llave de este edificio histórico.

"Para solventar el problema de la doble titularidad de la ermita, se le ha pedido al Consistorio que inicie el requerimiento judicial del que se nos habló. Nuestra sensación, tras aquella reunión, era que desde nuestro Ayuntamiento se quería evitar este paso, pero lo que no comprendemos es que vaya pasando el tiempo y no se haga nada e, incluso, sigan saliendo noticias sobre la ermita, y el Ayuntamiento no tiene la llave para hacer nada en la ermita", apuntó Godoy quien lamentó la "poca memoria y conciencia que nuestra Administración local sobre los edificios históricos se está demostrando". "El ejemplo vivo es la ermita, utilizada como un corral de cabras y hoy en total abandono", denunció la presidenta del colectivo quien también citó el deterioro que sufre el Convenio de Las Claras.

"En Vélez-Málaga se ha perdido un patrimonio cultural muy importante, por desidia o por dejadez, pero creo que ya es hora de que se tomen las acciones oportunas para evitar estos finales para edificios tan representativos de nuestra historia. No se puede hablar de un Vélez-Málaga cultural y patrimonial y después que no existan acciones de mantenimiento sobre estos edificios", concluyó la presidenta de 'Amigos de San Sebastián'.

El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) ya ha mostrado su predisposición por recuperar la ermita para el patrimonio municipal y darle un uso -todavía por determinar- para hacerla visitable. Este año el Presupuesto de la administración local contemplaba una partida de 200.000 euros para los primeros trabajos que requiere el proyecto.