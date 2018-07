Un colectivo reclama el uso museístico del edificio de la plaza Picasso

La Asociación Ciudadana para la Defensa de Torremolinos presentó ayer un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando su mediación en el uso del edificio de la plaza Picasso que iba a ser destinado a Museo de la Ciudad con el objeto de recuperar el inmueble, sin uso desde su construcción, para sus fines iniciales. El Ayuntamiento ya anunció su intención de destinar parte del edificio municipal a unificar las tres sedes judiciales de la avenida Palma de Mallorca pese a que la oposición en el Ayuntamiento (PP, Ciudadanos y CSSP), a excepción de Izquierda Unida que no se pronunció, se opuso en el pleno del pasado mes de mayo a cualquier otro uso que no fuera el cultural. "No queremos otro destino y uso que no sea el de llevar a cabo el proyecto presentado por el Grupo Promotor del Museo del Turismo y Ocio y, por ello, estamos absolutamente en contra de que, desde el PSOE, se sigan estableciendo negociaciones con la Consejería de Justicia haciendo oídos sordos a la decisión del Pleno municipal", señalaron desde el colectivo.

El coste del edificio asciende a cinco millones de euros de construcción más 433.482 euros de dirección de obra y proyecto de estudio de arquitectura, cifra a la que hay que añadirle 35.000 euros para la redacción del proyecto museístico en 2014.