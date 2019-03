Los comerciantes de Marbella critican que el Ayuntamiento favorece a grandes superficies

Estudiarán acudir a la vía judicial

La medida tampoco beneficia a los locales del Casco Antiguo, distinguido como Centro Comercial Abierto por la Junta de Andalucía. Aunque se ha estimado parcialmente la alegación presentada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Antiguo (Acoprocamar), de manera que se ha modificado la altura mínima de la planta inferior, que antes debía ser de cinco metros y ahora podrá ser de 2,5 metros, siempre que lo que se habilite se destine a uso complementario y no público, aseguran que esta medida es inaplicable en la mayoría de las PYMES, comercios e industrias del municipo, que no cumplen los requisitos para llevar a cabo las obras. “Es una medida que no está hecha para el comercio sino para las grandes superficies”, aseguró su presidenta, Carola Herrero, quien agregó que “el pequeño comercio está indignado porque no le favorece nada, solo a la competencia”, por lo que no descartan acudir a la vía judicial. Así, apuntan que sí podrán beneficiarse de estas actuaciones “las edificaciones comerciales o industriales existentes en la actualidad que se hubieran edificado sin ajustarse a la normativa general del PGOU 86, como son las grandes superficies comerciales, que se edificaron fuera del suelo urbano consolidado, en base a convenios urbanísticos y modificaciones puntuales a los que no tenían acceso las PYMES del tejido productivo de la ciudad”.