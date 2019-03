La concejala de Torremolinos Aida Blanes se querella contra un edil del PP por el caso de la grúa

La concejala de Torremolinos Aida Blanes ha presentado una querella contra un edil del PP, por un presunto delito de injurias y calumnias por las declaraciones que Ramón del Cid hizo sobre la polémica suscitada días atrás al asegurar que la edil socialista "retiró su coche del depósito de la grúa municipal con claros signos de embriaguez".

Así, ha criticado el "nerviosismo" del concejal popular, "que lleva casi tres décadas como edil y que está intentando buscar un mínimo número de votos a través de la mentira y unas falsas acusaciones que pueden ser consideradas como delito".

"El Partido Popular y Ramón del Cid han pretendido engañar a los vecinos con una disculpa en el pleno, cuando realmente han vuelto a vertir nuevas acusaciones infundadas contra la concejala socialista", han indicado en un comunicado desde el Ayuntamiento.

La propia edil ha respondido a las diferentes preguntas que durante la sesión los grupos le han realizado, aclarando que "todo ha sido un malentendido y que se solucionó con el pago de la multa y la retirada del coche del depósito".

"El PP no ha dudado en utilizar todo lo posible por rentabilizar esta situación y crear una cortina de humo ante las acusaciones vertidas por Pedro Fernández Montes a Margarita del Cid en el momento que anunció su retirada del Partido Popular. En política no todo vale, y Ramón del Cid tendrá que pedir disculpas en un juzgado, porque no se puede acusar a alguien de un delito sin prueba alguna", han enfatizado.

Según han indicado en un comunicado, Del Cid ha tenido la "intención evidente de perjudicar la imagen de la concejala socialista atentando contra su honor y reputación a través de diferentes medios, incluso con un video en la red social Facebook", todo, ha agregado, "con un claro tinte electoralista utilizando un accidente para proferir graves mentiras con el objetivo de dañar a una adversaria política".