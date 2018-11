El Ayuntamiento de Vélez reduce la deuda municipal en un 44 por ciento

“Esta mejora fiscal se ha visto reflejada, por ejemplo, en el incremento de la inversión social del actual presupuesto; partida, no obstante, que hemos ido incrementando año tras año durante la actual legislatura dando prioridad al bienestar y la ayuda a las personas”, aseguró Márquez.

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Márquez , añadió que, la reducción de esta deuda ha implicado a su vez una disminución de los intereses, lo que supone un ahorro de cerca de 1,2 millones de euros en este periodo; “importe que ahora no tendremos la necesidad de destinar a la deuda si no a la mejora de los servicios municipales para la ciudadanía”.

Nuevo varapalo judicial por una denuncia del PP

Nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por una denuncia del PP. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ha declarado la nulidad del acuerdo plenario por el que se derogó el Reglamento de Organización y Estructura Administrativa del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por vulneración de derechos fundamentales. El fallo estima el recurso interpuesto por los concejales del PP por vulneración de los derechos de participación política del artículo 23 de la Constitución en la sesión extraordinaria del pleno en la que se adoptó ese acuerdo el 7 de febrero de 2018. En los fundamentos jurídicos de la sentencia se señala que, tal y como denunciaron los ediles populares, la cuestión objeto de la sesión plenaria no fue debatida previamente en comisión informativa ni los concejales tuvieron a su disposición toda la documentación desde la fecha de la convocatoria. Según el magistrado, el debate en comisión informativa supone “un requisito necesario que solo cabe excusar en caso de urgencia, circunstancia que no fue invocada expresamente en la convocatoria ni en el mismo pleno, y que en todo caso, no concurría”. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, condena asimismo al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.